İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan'ı İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında?
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İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan'ı İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında?

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İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan'ı İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında?

Forbes'in açıkladığı 2021 Türkiye'nin En Zenginleri Listesi'nde İbrahim Erdemoğlu ismi de yer aldı. Açıklanan liste sonrası İbrahim Erdemoğlu hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan'ı İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında? İbrahim Erdemoğlu hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Forbes'in açıkladığı 2021 Türkiye'nin En Zenginleri Listesi'nde İbrahim Erdemoğlu ismi de yer aldı. Açıklanan liste sonrası İbrahim Erdemoğlu hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan'ı İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında? İbrahim Erdemoğlu hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamladı. Hem çalışıp hem okuyan İbrahim Erdemoğlu babası Mehmet Erdemoğlu'nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi. Mehmet Erdemoğlu, ahilik kültüründen geliyordu ve asla yalan söylememeyi, dürüstlükten şaşmamayı, ödemelerini zamanında yapmayı, çalışanlarının ücretini alın teri kurumadan ödemeyi, kazandığını paylaşmayı ve hoşgörüyü benimsiyordu.

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olanSasa Polyester A.Ş. şirketininhisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazandıklarını paylaşmayı ilke edindi. Camilerden, taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı yurdumuz insanına hediye etti. Son olarak da Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi.

İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.

İBRAHİM ERDEMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Erdemoğlu 1962 doğumlu olup 59 yaşındadır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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