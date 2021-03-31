İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli?

Şair, şarkı sözü yazarı, bestekar olan İbrahim Dizlek'in hayatı merak ediliyor. Peki, İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli? İbrahim Dizlek hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı

Şair, şarkı sözü yazarı, bestekar olan İbrahim Dizlek'in hayatı merak ediliyor. Peki, İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli? İbrahim Dizlek hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM DİZLEK KİMDİR?

İbrahim Dizlek 10 Nisan 1973'te Kahramanmaraş'ın köyü olan Küpelikız Köyü'nde doğmuş; şair, şarkı sözü yazarı ve bestekârdır.

Eğitimi

İlk ve ortaokulu Kahramanmaraş'ta okumuştur.

Bir kamu kuruluşunda görev yapmayı sürdüren Dizlek, devlet memurluğunu tercih etmiştir.

Şarkıcının 150'den fazla bestesi bulunmaktadır. Bunlar;

İbrahim Tatlıses, Türkü, Arzu, Bülent Serttaş, Latif Doğan, İzzet Yıldızhan, Hülya Bozkaya, Güler Duman, Özcan Türe, Müslüm Gürses, Ceylan, Alişan, Mahmut Tuncer, Hasan Yıldırım, Kenan Vardık, Burhan Topal, Dilberay, Eyüphan, Cansever ve daha birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

2009 yılında şiirlerini ve şarkı sözlerini "Yüzün Cennetim"dir adlı şiir kitabında topladı.

Özel hayatına dair;

Hayatını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir, evli ve iki çocuk babasıdır.

İBRAHİM DİZLEK KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Dizlek, 1973 doğumlu olup 48 yaşındadır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Erkan Kandemir Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Bahar Candan Merve Dizdar Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Fatih Terim Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:18:07. #1.15#
title