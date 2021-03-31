İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli?

Şair, şarkı sözü yazarı, bestekar olan İbrahim Dizlek'in hayatı merak ediliyor. Peki, İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli? İbrahim Dizlek hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şair, şarkı sözü yazarı, bestekar olan İbrahim Dizlek'in hayatı merak ediliyor. Peki, İbrahim Dizlek kimdir? İbrahim Dizlek kaç yaşında, nereli? İbrahim Dizlek hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM DİZLEK KİMDİR?

İbrahim Dizlek 10 Nisan 1973'te Kahramanmaraş'ın köyü olan Küpelikız Köyü'nde doğmuş; şair, şarkı sözü yazarı ve bestekârdır.

Eğitimi

İlk ve ortaokulu Kahramanmaraş'ta okumuştur.

Bir kamu kuruluşunda görev yapmayı sürdüren Dizlek, devlet memurluğunu tercih etmiştir.

Şarkıcının 150'den fazla bestesi bulunmaktadır. Bunlar;

İbrahim Tatlıses, Türkü, Arzu, Bülent Serttaş, Latif Doğan, İzzet Yıldızhan, Hülya Bozkaya, Güler Duman, Özcan Türe, Müslüm Gürses, Ceylan, Alişan, Mahmut Tuncer, Hasan Yıldırım, Kenan Vardık, Burhan Topal, Dilberay, Eyüphan, Cansever ve daha birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

2009 yılında şiirlerini ve şarkı sözlerini "Yüzün Cennetim"dir adlı şiir kitabında topladı.

Özel hayatına dair;

Hayatını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir, evli ve iki çocuk babasıdır.

İBRAHİM DİZLEK KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Dizlek, 1973 doğumlu olup 48 yaşındadır.