İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu

Reytinglerde istenilen sonuçlara ulaşamadığı iddiasıyla final yapacağı konuşulan İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu. Programın yeni konukları ise Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, eğlenceli sunumunun yanı sıra konuklarıyla da her haftaya damga vuruyor.

ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR

Her cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan İbo Show, 16. yeni bölümüyle 13 Mart akşamı ekrana gelecek. Eğlenceli programın bu haftaki konukları ise Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak.

İBO SHOW FİNAL Mİ YAPACAK?

Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi. Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.

İşte yeni bölümden ilk kareler...