İbo Show konuğu: Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında?

Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu olan Suzan Kardeş bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu: Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli, mesleği? Suzan Kardeş hayatı ve biyografisi nedir?

Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu olan Suzan Kardeş bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu: Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında, nereli, mesleği? Suzan Kardeş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU: SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş (d. 15 Nisan 1960, Kosova), Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu.

Aslen bir Kosova Türkü olan Kardeş, iş hayatına Hürriyet gazetesinde başladı. Burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.

2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı.

DİSKOGRAFİSİ

• Bekriya (2007)

• Bekriya II - Balkania (2008)

• Makyaj Odası Şarkıları (2009)

• Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)

• Bekriya III - Bal ve Kan (2011)

• Bekriya VI - Bekri (2012)

• Yarım Hava Çalsana (2013)

• Şişede Bade Durmaz (2015)

FİLMOGRAFİSİ

Oyuncu

• Bir Demet Tiyatro - 2000

• Organize İşler - 2005

• Komedi Dükkanı - 2008

• Mavi Kelebekler - 2011

• Muhteşem Yüzyıl - 2012 (konuk oyuncu)

• Seksenler - 2012-2017 (Fato Ana)

• Toprağın Çocukları - 2012

• Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

• Yapışık Kardeşler - 2015

• Nadide Hayat - 2015

• Müdür Ne'aptın - 2016

• Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Kadriye)

• Şevkat Yerimdar - 2018 (Kendisi, konuk oyuncu)

• Tolgshow - 2018

• Çocuklar Duymasın - 2018 (Yılbaşı Özel Bölüm) Kendisi

• Seksenler - 2019- (Fato Ana)

• Çok Güzel Hareketler 2 - 2019 - (2020 Yılbaşı Özel Bölümü) Kendisi

KOSTÜM UYGULAMA

• Vizontele Tuuba - 2005

Makyöz

• Tolgshow - 2018

• Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

• Benim Annem Bir Melek - 2008

• Osmanlı Cumhuriyeti - 2008

• Atatürklü İş Bankası reklamı - 2007

• Komedi Dükkanı - 2006

• Hokkabaz - 2006

• Bir Demet Tiyatro - 2006

• Beynelmilel - 2006

• Gen - 2005

• Organize İşler - 2005

• Hürrem Sultan - 2003

• Bekarlar - 2003

• Aşk ve Gurur - 2002

• Güneş Yanıkları - 2000

• Bir Demet Tiyatro - 1997

• Dönersen Islık Çal - 1993

• Tatlı Betüş - 1993

• Seni Seviyorum Rosa - 1992