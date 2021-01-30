İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

30.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:36
İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tatlıses Tarafından keşfedilen Oryantal Didem olarak bilinen, İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programında dansları ile dikkat çeken ve beğenilen başarılı isim Oryantal Didem bugün İbo Show konuğu. İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

İBO SHOW KONUĞU DİDEM KİMDİR?

6 Haziran 1985 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli'nin Kuştepe semtinde büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir dansöz, babası ise Yugoslavya göçmeni bir darbukacıdır. Çocukluğu Çingene mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Arda Turan Serdar Aziz Ünal Karaman Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Rusya Ankara Başakşehir Okan Buruk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 19:36:25. #1.15#
title