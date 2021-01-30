İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programında dansları ile dikkat çeken ve beğenilen başarılı isim Oryantal Didem bugün İbo Show konuğu. İbo Show konuğu Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında, nereli?

İBO SHOW KONUĞU DİDEM KİMDİR?

6 Haziran 1985 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli'nin Kuştepe semtinde büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir dansöz, babası ise Yugoslavya göçmeni bir darbukacıdır. Çocukluğu Çingene mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.