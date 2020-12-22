İbo Show konuğu Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında? Coşkun Sabah hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Coşkun Sabah, İbo Show'un yeni bölüm konuklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşların araştırmalarına konu olan Coşkun Sabah hakkında merak edilenler. Coşkun Sabah hayatı ve biyografisi. Coşkun Sabah kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Coşkun Sabah merak konusu oldu. İşte Coşkun Sabah hakkında merak edilen Coşkun Sabah kimdir, Coşkun Sabah hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ekim 1952

Kaç yaşında: 68yaşında

Nereli: Diyarbakır

Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla 3 milyon satmıştır. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekanda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden, 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık' la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık' la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen' in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

COŞKUN SABAH ELEKTRO UD PERFORMANSI

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.

Diskografisi

Albüm - LP

• 1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505

• 1980 - Armağan - Erenler LP-207

• 1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545

• 1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246

• 1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234

• 1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470

• 1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252

• 1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516

• 1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041

• 1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029

• 1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548

• 2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012

Albüm - Kaset

• 1979 - İşte Bizim Hikâyemiz - Türküola Almanya 1123

• 1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499

• 1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083

• 1983 - Coşkun Sabah 3/ Beddua - Minareci Almanya 3688

• 1983 - Son Buluşmamız - Oskar

• 1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717

• 1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785

• 1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855

• 1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952

• 1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180

• 1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252

• 1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292

• 1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219

• 1988 - Özel Konseri - Oskar 042

• 1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021

• 1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak

• 1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 585

• 1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320

• 1989 - Sevene Sor - Oskar 062

• 1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175

• 1990 - Beni Unutma/ Aiığım Sana - Emre Plak 609

• 1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385

• 1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 616

• 1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531

• 1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615

Albüm - CD

• 1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 001

• 1990 - Beni Unutma/ Aşığım Sana - Emre Plak 013

• 1991 - Haberin Var Mı - Emre Plak 026

• 1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033

• 1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik

• 1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik

• 1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik

• 1997 - Şahika - Mert Müzik

• 1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay

• 2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik

• 2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik

• 2014 - Nihayet - DMC

Müzik Videoları

• 1-Anılar

• 2-Haberin Var mı

• 3-İspanyola

• 4-Hatıram Olsun