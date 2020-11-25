İbo Show hangi gün, hangi kanalda? Mehmet Ali Erbil İbo Show'a mı katılıyor? Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

İbo Show 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara geldi ve ilk günden itibaren takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Peki, İbo Show hangi gün? İbo Show hangi kanada? İbo Show konukları kim? İbo Show 3. bölüm konukları kim?

9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen efsane program İbo Show'da bu hafta, İbrahim Tatlıses'in sürpriz konukları her hafta büyük ilgi topluyor. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Mehmet Ali Erbil İbo Show'a mı katılıyor?

İBO SHOW'UN BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 28 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünün konukları da belli oldu. İbo Show'a bu hafta Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun konuk olacak. İbo Show'un fragmanında Kibariye'nin söylediği şarkı sırasında duygulanan Tatlıses'in gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti. Sürpriz bir isim olarak da Mehmet Ali Erbil katılacak.

MEHMET ALİ ERBİL İBO SHOW'A MI KATILIYOR?

İbrahim Tatlıses silahlı saldırıya uğradıktan 9 sene sonra yeniden başladığı İbo Show programında birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. İbo Show'un 3. bölümünde , İbrahim Tatlıses'in sürpriz konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oluyor.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve evinde tedavisine devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ziyaretine giden İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.

Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlanmıştı.

Operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki ünlü şovmenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, "Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli" diye konuştu.

İBO SHOW HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Dokuz yıl aradan sonra Star TV'de ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı, 28 Kasım Cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana gelecek.