İBB'yi eleştirmek isteyen Fatma Betül Sayan Kaya, hatasının farkına varınca paylaşımını sildi
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İBB'yi eleştirmek isteyen Fatma Betül Sayan Kaya, hatasının farkına varınca paylaşımını sildi

Haberler.com - Haberler | Politika

Hayvanların bakımsızlıktan öldüğüne dair görüntüleri paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, paylaştığı görüntülerin 2018 yılına, yani AK Parti dönemine ait olduğunu öğrenince paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, son olarak paylaştığı video ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

HAYVANSEVERLERE SİTEM ETTİ

Hayvanların kötü koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Kaya, "Hayvanları bu koşullara mahkum eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayrı insani yönetim anlayışı için hayvanseverlerimiz neden yeterince seslerini yükseltmiyor" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Ancak çok geçmeden sosyal medya kullanıcıları Kaya'nın paylaşımının 2018 yılına, yani AK Parti dönemine ait olduğu yönünde çok sayıda yorum yaptı. Kaya da gelen bu yorumlar üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

İşte Kaya'nın sildiği o paylaşım;

İBB'yi eleştirmek isteyen Fatma Betül Sayan Kaya, hatasının farkına varınca paylaşımın sildi
İBB'yi eleştirmek isteyen Fatma Betül Sayan Kaya, hatasının farkına varınca paylaşımını sildi

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İBB'yi eleştirmek isteyen Fatma Betül Sayan Kaya, hatasının farkına varınca paylaşımını sildi - Haberler
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