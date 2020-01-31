İBB, yenilenen vapurla Barış Manço'yu anıyor

31.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:07

Aramızdan 21 yıl önce ayrılan, şarkılarıyla gönlümüzde ve dilimizde yaşayan, Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi, ölümsüz eserlerin sahibi, herkesin 'Barış Abisi' Barış Manço, sevenleri, müzisyenler ve müzikseverlerin bir araya geleceği kendi adını taşıyan vapurla düzenlenecek özel seferle anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Şehir Hatları, 2 Şubat 2020 Pazar günü düzenleyeceği ücretsiz seferle, sevenlerini ünlü sanatçıyla buluşturacak. Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ve Batıkan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan vapur buluşmasında, 7'den 77'e "Barış Severler" bir araya gelecek.

Kadıköy –Beşiktaş iskelesinden 10.30'da, Beşiktaş-Kadıköy iskelesinden de 11.00'da hareket edecek olan Barış Manço Vapuru, 12.00'da Kanlıca İskelesine yanaşacak. Kabir ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri sanatçının unutulmaz eserlerini hep birlikte seslendirecek.

ÖĞRENCİLER DE MANÇO'DAN ŞARKILAR SESLENDİRECEK

Her yıl geleneksel olarak Şubat ayının ilk pazarında gerçekleştirilen organizasyon için Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuru, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleriyle yol alacak. Anma seferinde İSTEK Belde Okulları, Moda Mimar Sinan Lisesi Öğrencileri ve İz Manço "Barış Manço" şarkılarını yorumlayacak.

Sanatın her dalından temsilcilerin katılacağı, müziğin eksik olmayacağı anma seferi; İBB'nin ev sahipliğinde, Barış Manço 7'den 77'ye Dolu Dizgin Barış ve Sevgi Derneği, Manço Prodüksiyon ve ile PowerTürk medya sponsorluğunda yapılacak. Kadıköy'de başlayıp sanatçının kabristanının bulunduğu Kanlıca'da son bulacak özel boğaz seferi, Barış Manço'nun tüm sevenlerine açık.

BARIŞ MANÇO VAPUR PROGRAMI/ 02 ŞUBAT 2020 PAZAR

10:30 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Hareket

11:00 Beşiktaş İskelesi Hareket

12:00 Kanlıca İskele Varış

12:00-13:30 Kabristan Ziyareti

13:40 Kanlıca İskele Dönüş Hareket

14:40 Beşiktaş Varış

15:10 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Varış ve Etkinlik Sonu

BARIŞ MANÇO VAPURU BOĞAZ'A DÖNÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deniz hatlarının iyileştirmesi ve toplu ulaşımda denizin payının artırılması yönündeki hedefleri doğrultusunda Şehir Hatları vapurlarını yenileniyor. Mart ayında hizmete alınması planlanan Moda Vapuru'nun yanı sıra Barış Manço Vapuru da sanatçıyı anma etkinliği öncesi Haliç Tersanesi'nde hazır hale getirildi.

İBB Şehir Hatları tarafından yoğun mesai harcanarak 6 aydır onarım çalışmaları yapılan Barış Manço Vapuru, etkinlikle birlikte yenilenen yüzüyle tekrar Boğaz'la buluşacak. Vapurda yapılan yenileme çalışmaları kapsamında şu işlemler yapıldı:

- Geminin ana güvertesinde ve üst taraçada zemin ağaçları yenilendi eski zeminler cilalandı,

- Ana güverte ve üst güverte yolcu salonlarının zemin kaplamaları değiştirildi,

- Geminin tüm mevki (yolcu) kapıları bakıma alındı, boya ve cila yapıldı,

- Geminin dış mekan (açık güverte) koltukları büyük oranda yenilendi, eskilerinin cilası yapıldı,

- Geminin yolcu tuvaletleri tümüyle yenilendi, tuvaletler engelsiz hale önüştürüldü,

- Yolcu salonlarda 80 tane oturma grubu (çoklu koltuk) döşemesi değiştirildi,

- Geminin yolcu salonu havalandırma kanalları onarıldı,

- Geminin makine dairesi boru devreleri, valfleri ve makine dairesi zemin sacları yenilendi,

- Geminin su altı alanında ve tanklarında 60 ton sac değişimi yapıldı,

- Geminin açık alanlarında yer alan korkuluklar yenilendi,

- Geminin şaft ve pervane bakımları ve onarımları yapıldı,

- Geminin yolcu salonu petekleri değiştirildi ve onarıldı,

- Gemiye ilave personel kamaraları yapıldı,

- Geminin yolcu salonu camlarının sızdırmazlıkları sağlandı,

- Geminin su altı ve su üstü tüm yüzey alanları boyandı,

- Geminin makine, jeneratörleri ve kazan sistemleri onarıldı,

- Geminin tüm elektrik tesisatı yenilendi.

Kaynak: Bültenler