İBB Üniversite tercihinde 30 binin üzerinde gence rehber oldu
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İBB Üniversite tercihinde 30 binin üzerinde gence rehber oldu

İBB, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adayı gençlere, tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sundu.

İBB Üniversite tercihinde 30 binin üzerinde gence rehber oldu
18.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:58

İstanbul'un 19 noktasındaki tercih merkezlerine gelen ve 153 Alo Tercih Hattı'nı arayan 30 bin 525, genç üniversite tercihlerinde İBB'den destek aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlerin, tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmaları için yanındaydı. İstanbul'un 19 meydanındaki tercih merkezlerine gelen ve 153 Alo Tercih Hattı'nı arayan 30 bininin üzerinde üniversite adayı, İBB'nin tercih danışmanlığı hizmetinden istifade etti.

190 PERSONEL İLE 19 NOKTADA TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

İBB, tercih danışmanlığı hizmetini 190 personel ile gerçekleştirdi. 19 farklı noktaya konumlandırılan merkezler tercih yapan gençlere Anadolu Yakası'nda Adalar, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Sultanbeyli, Şile, Üsküdar, Ümraniye'de; Avrupa Yakası'nda ise Aksaray, Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Silivri, Şişli, Şirinevler ve Taksim'de ücretsiz tercih danışmanlığı yaptı.

ALO TERCİH HATTI VE ONLİNE PLATFORMLAR DA DEVREDEYDİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından oluşturulan merkezler, sınav sonuç bilgileri ile gelen gençleri puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterleri değerlendirdi ve tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için yardımcı oldu. Bunun yanı sıra, İBB Beyaz Masa'nın 153 numaralı telefonu da Alo Tercih Hattı olarak hizmet verdi. Sınava giren ve İstanbul'da yaşayan, fakat çeşitli nedenlerle meydanlara gelemeyenler, bu hattı arayarak hangi üniversiteyi ve bölümü tercih edebileceğine ilişkin tercih danışmanlarından telefon yoluyla bilgi aldı. 0212 153 00 00 numaralı hattan ise şehir dışından arayanlara hizmet veren Tercih Danışma Merkezleri, Sanal Tercih Fuarına da katıldı. İBB Tercih Danışma Merkezleri, sanal fuardaki online ortamda gençlerin tercih listelerini oluşturmalarına katkı sağladı.

KARARSIZ GENÇLERE REHBERLİK DESTEĞİ VERİLDİ

İBB Tercih Danışma Merkezleri, YKS'ye giren gençlerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yapması için rehberlik desteği de verdi. Tercih yapıp yapmama, üniversite ya da bölüm tercihi gibi gençlerin aydınlanmak istediği konularda, adaylar merkezlerden faydalandı. Uzman danışmanlar; gençlere ilgi alanları, yetenekleri, beklentileri, bulundukları yerin dışında başka bir şehirde eğitim alma isteği gibi konularda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

İBB'nin tercih danışmanları, meydanlara erişmeyen engelli ve hasta üniversite adaylarına da destek verdi. İBB ekipleri, dileyen gencin evlerine giderek tercihlerinde doğru seçim yapması için tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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