Akaryakıta benzeri görülmemiş bir zam daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki tarihi yükseliş nedeniyle motorine pazar gecesinden itibaren 7 lira 65 kuruş zam bekleniyor. Bu artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatının 85 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Sektör kaynaklarına göre motorine pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 65 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.

FİYATLAR TARİHİ ZİRVEYE ÇIKACAK

Beklenen zamla birlikte motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşacak. Salı günü yapılan 2 lira 52 kuruşluk artışla 80 TL sınırını aşan motorin litre fiyatı, yeni zamla birlikte İstanbul’da 85 TL’nin üzerine çıkacak.

İŞTE 3 BÜYÜK İLDE ZAM SONRASI FİYATLAR

Yeni fiyatların İstanbul’da 85,12 TL, Ankara’da 86,25 TL ve İzmir’de 86,52 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Yorumlar (43)

Haber YorumlarıHasan Turk:

3 ay ozel araclara trafige cikma yasagi gelse bu duruma gerek kslmaz tuketimi azaltmak gerekir

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ama öyle bir bütçe yapıyorlar ki devlet bütçesinin temel kaynağı akaryakıttan alınan başta ötv olmak üzere vergiler. Ne kadar çok tüketim ve yüksek fiyat o kadar çok vergi. Toptan yasaklanmasa bile bir gün sonu tek rakamlı plakalı araçlar bir gün çift rakamlı araçlar trafiğe çıkacak şekilde bir düzenlemenin sayısız faydası olur

Haber Yorumlarımehmet:

toplu ulaşımı günde 4 sefer binilecek şekilde beleş yap. ve her yere gidilebilir yap. ondan sonra konuş.

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

saöma saçma yorum yazma hastası olan var

Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Durmak Yok Yola devam... TUİk, ile herşey çok güzel....

Haber YorumlarıBio bio:

çıkın protesto edin işiniz gücünüz ağlamak

Haber YorumlarıLeven Ergün:

HABAR PETROLUNDEN HABER VARGMI

