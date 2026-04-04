Akaryakıta benzeri görülmemiş bir zam daha geliyor

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Sektör kaynaklarına göre motorine pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 65 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor.

FİYATLAR TARİHİ ZİRVEYE ÇIKACAK

Beklenen zamla birlikte motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşacak. Salı günü yapılan 2 lira 52 kuruşluk artışla 80 TL sınırını aşan motorin litre fiyatı, yeni zamla birlikte İstanbul’da 85 TL’nin üzerine çıkacak.

İŞTE 3 BÜYÜK İLDE ZAM SONRASI FİYATLAR

Yeni fiyatların İstanbul’da 85,12 TL, Ankara’da 86,25 TL ve İzmir’de 86,52 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.