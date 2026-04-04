Akaryakıta benzeri görülmemiş bir zam daha geliyor
Petrol fiyatlarındaki tarihi yükseliş nedeniyle motorine pazar gecesinden itibaren 7 lira 65 kuruş zam bekleniyor. Bu artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatının 85 liranın üzerine çıkması bekleniyor.
FİYATLAR TARİHİ ZİRVEYE ÇIKACAK
Beklenen zamla birlikte motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşacak. Salı günü yapılan 2 lira 52 kuruşluk artışla 80 TL sınırını aşan motorin litre fiyatı, yeni zamla birlikte İstanbul’da 85 TL’nin üzerine çıkacak.
İŞTE 3 BÜYÜK İLDE ZAM SONRASI FİYATLAR
Yeni fiyatların İstanbul’da 85,12 TL, Ankara’da 86,25 TL ve İzmir’de 86,52 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.