İran'dan ABD ve İsrail'e 'büyük sürpriz' uyarısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken ve gerilimi artıracak bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’na konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, “Amerika ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var. Sadece biraz zaman alacak” ifadelerini kullandı.

Yetkili, İran’ın askeri ve stratejik hamlelerini önceden belirlenmiş planlar ve hedef listesi doğrultusunda yürüttüğünü belirterek, operasyonların aşamalı şekilde ilerlediğini vurguladı. Açıklama, bölgede devam eden karşılıklı saldırıların ardından Tahran’ın yeni bir hamle hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı.

“ASİMETRİK SAVAŞTA USTALAŞTIK” MESAJI

ABD’nin İran altyapısını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarını “gülünç” olarak nitelendiren yetkili, Washington yönetiminin askeri stratejisinin başarısız olduğunu savundu. “Temiz, hızlı ve kolay saldırı” yaklaşımının sahada karşılık bulmadığını öne süren İranlı yetkili, “Asimetrik savaşta düşmanı nasıl yıpratacağımızı iyi öğrendik” dedi.

Bu açıklamalar, İran’ın doğrudan büyük ölçekli bir çatışma yerine vekil unsurlar, siber saldırılar ve bölgesel baskı unsurlarıyla ilerleyen stratejisini sürdüreceğine işaret ediyor.

GERİLİM BÖLGEYE YAYILIYOR

Son günlerde ABD’nin İran’a ait hedeflere yönelik hava saldırılarını artırdığı, İsrail’in ise İran bağlantılı unsurlara yönelik operasyonlarını genişlettiği biliniyor. Özellikle Irak, Suriye ve Körfez hattında tansiyonun yükseldiği, karşılıklı tehditlerin daha sert hale geldiği dikkat çekiyor.

Uzmanlar, İran’ın “sürpriz” vurgusunun doğrudan askeri bir hamle, kritik altyapıya yönelik saldırı ya da bölgesel müttefikler üzerinden yapılacak operasyonlar anlamına gelebileceğini değerlendiriyor.

GÖZLER TAHRAN’IN HAMLESİNDE

Tahran’dan gelen bu açıklama, bölgede yeni bir çatışma dalgasının habercisi olarak yorumlanırken, uluslararası kamuoyu İran’ın sözünü ettiği “sürpriz” adımın ne olacağına odaklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı