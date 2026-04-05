Çılgın Sedat, oğluyla olan hayalini yapay zekayla gerçekleştirdi, herkes duygulandı

Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Çılgın Sedat, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini derinden etkiledi. Serebral palsi hastası oğlu Siraç ile olan özel anlarını paylaşan Çılgın Sedat adıyla tanınan Sedat Kapurtu, oğlu ile hayalini gerçekleştirmek için teknolojiden yararlandı.

YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURDU

Çılgın Sedat, oğlu ile olan hayalini yapay zeka ile görüntüledi. Fenomen isim o görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

"KEŞKE BİR GÜN BÖYLE GEZEBİLSEYDİK"

Çılgın Sedat, yapay zeka yardımıyla oğlu Siraç ile sahilde yürüdüğü anlara ilişkin oluşturduğu görüntülere, "Keşke bir gün böyle gezebilseydik Siraç baba" notunu düştü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, takipçiler duygularını yorumlarla dile getirdi.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı Çılgın Sedat’a destek mesajları gönderdi. Video Çılgın Sedat'ın takipçilerini duygulandırdı.

ÇILGIN SEDAT'IN OĞLU SİRAÇ'IN HASTALIĞI NE?

Yıllar önce serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası olan oğlu Siraç hakkında "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" demişti.