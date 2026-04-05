Taksim'de feci kavga! Teyze de dahil olunca ortalık iyice karıştı
Taksim İstiklal Caddesi'nde bir AVM'nin güvenlik görevlisi ile bir müşteri arasında başlayan tartışma, müşterinin teyzesi ile güvenlik görevlisi arasında kavgaya dönüştü. Caddeye taşan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken tarafları vatandaşlar ayırdı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim İstiklal Caddesi'nde bir AVM'de 26 Mart Perşembe günü saat 20.30 sıralarında ortalık karıştı.
AVM'DE BAŞLAYAN TARTIŞMA CADDEYE TAŞTI
Edinilen bilgiye göre AVM'ye gelen Mahmut G. (37) ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Ardından bir süre sonra olay yerine gelen Mahmut G.'nin teyzesi Fatma Ş. ile Necdet Y. arasında kavga çıktı.
TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
Mahmut G.'nin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. Emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.