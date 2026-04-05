Erdoğan talimatı verdi! Umre mağdurları yurda döndü

Erdoğan talimatı verdi! Umre mağdurları yurda döndü Haber Videosunu İzle
Erdoğan talimatı verdi! Umre mağdurları yurda döndü
İbadet için gittikleri kutsal topraklarda anlaşma yaptıkları tur şirketi tarafından mağdur edilen 177 kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında yurda döndü.

  • 177 umre mağduru Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a döndü.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mağdur vatandaşlar Türkiye'ye getirildi.
  • Tur şirketinin iflası nedeniyle yaklaşık 600 vatandaş umre sırasında mağdur oldu.

Umre vazifesini yerine getirirken anlaştıkları tur şirketinin ödemelerini yapmaması nedeniyle kaldıkları otellerden çıkarılmak istenen ve Türkiye'ye gelmek için uçak biletleri alınmayan vatandaşların yurda dönmesi için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı.

AK PARTİLİ İNCİ: BÜYÜK ÇABA HARCADIK

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri sonucu 177 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakla gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında umreden dönen vatandaşları karanfille karşılayan İnci, gazetecilere, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu ve durumu çözmek için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle mağdur vatandaşların Türkiye'ye getirildiğini belirten İnci, şöyle devam etti: "600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARAYA GİRDİ"

Umreden dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu ise yaşanan zorluklara rağmen ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi. İlk 10 günün iyi geçtiğini belirten Zeyneloğlu, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi" diye konuştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
Yorumlar (23)

mete fatihan:

Umre bir vazife değildir,hac vazifedeir,umre salmanın cebine torba ile para dolduran turistik bir gezidir.

Nuri Sevinç:

eee bay çok bilmiş bu zırvaları niye anlattın

Halkcı:

Hac imkanı olmayanların o kutsal beldeyi ziyaret etmelerinin hem de güzel bir niyet ile ziyaret etmelerinin salmanın cebi ile ne alakası var. Oradaki insanlar da bizim buraları ziyaret ediyor.

suat kılıç:

Boş boş konuşma. Hac ibadeti, maddi ve fiziki gücü yeten her Müslüman için ömürde bir kez yapılması farz olan İslam'ın 5 şartından biridir. Umre ise Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre farz kabul edilir.

Aynasız Delikanli:

Geçen gün dedim ki, bakkala eczaneye borçlu olan insanlarımız var, kirasinda daralan insanlarımız var, pstasizliktan evlenemeyenler var, dolayısı ile Tüm Türkiye sanatçısiyla, zenginleri ile hatta haca gitmek isteyeni ile bu garibanlara önce yardım edelim sonra umreye gidersiniz, tatilinixi yaparsınız dedim masumane..... demedigini bırakmadılar . Gördünüz mü ne oldu orada mağdur oldular

Aynasız Delikanli:

Suat Kur'an'ı bırakıp safi, Hanbeli, Muslum..vs .ne dedi diye bakarsak işin içinden çıkamayız..En doğru yolu gösteren Kur'an dir Kur'an ne derse odur

Yazar:

Boş işler... Gidin bilimle uğraşın

