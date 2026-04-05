İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik
İran, İsfahan’da ABD’nin kayıp pilotu kurtarma operasyonu sırasında bir C-130 uçağı ile iki Black Hawk helikopterin imha edildiğini açıkladı. ABD basını ise bazı hava araçlarının düşman eline geçmemesi için ABD tarafından yok edildiğini yazdı. Tarafların çelişen açıklamaları dikkat çekerken, operasyonun başarılı olduğu ancak kayıpların yaşandığı bildirildi.

  • İranlı yetkililer, İsfahan'ın güneyinde ABD'nin kayıp pilotu kurtarma operasyonunda bir C-130 askeri nakliye uçağı ve iki Black Hawk helikopterini imha ettiklerini iddia etti.
  • ABD tarafı, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının iki mürettebatının yüksek riskli operasyonlarla kurtarıldığını açıkladı.
  • ABD kaynakları, kurtarma operasyonu sırasında bazı askeri uçakların hasar gördüğünü veya ele geçirilmemesi için imha edildiğini bildirdi.

İranlı askeri ve güvenlik yetkilileri, İsfahan’ın güneyinde ABD’nin kayıp pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonun başarısız olduğunu öne sürerek, operasyonda “birden fazla düşman hava aracının imha edildiğini” açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’na yakın Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkililer, düşürülen araçlar arasında bir C-130 askeri nakliye uçağı ile iki Black Hawk helikopterin bulunduğunu iddia etti. Açıklamada, operasyonun Devrim Muhafızları, kara kuvvetleri, Besic unsurları ve polis birimlerinin ortak müdahalesiyle engellendiği belirtildi.

ABD OPERASYONU: KURTARMA BAŞARILI AMA KAYIPLAR VAR

Öte yandan ABD tarafı, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının iki mürettebatının da yüksek riskli operasyonlarla kurtarıldığını açıkladı. Operasyon sırasında onlarca hava aracının kullanıldığı, yoğun çatışmalar yaşandığı ve bazı Amerikan hava unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kurtarma sırasında bazı askeri uçaklar ya düşman ateşi altında hasar gördü ya da ele geçirilmemesi için bizzat ABD tarafından imha edildi. Özellikle özel görevlerde kullanılan bazı C-130 türevlerinin operasyon sırasında yerde yok edildiği ifade edildi.

İDDİALAR VE GERÇEKLER ÇATIŞIYOR

İran tarafı hava araçlarını kendilerinin düşürdüğünü savunurken, ABD kaynakları bazı kayıpların operasyonel zorunluluk nedeniyle meydana geldiğini ve kritik ekipmanın düşman eline geçmemesi için imha edildiğini belirtiyor. Bu durum, sahadaki bilgi savaşının da en az askeri çatışmalar kadar yoğun olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, iki tarafın açıklamaları arasındaki farkın, savaşın “algı ve propaganda” boyutunun giderek büyüdüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsfahan çevresinde yaşanan bu gelişmeler, halihazırda haftalardır süren ABD-İran gerilimini daha da kritik bir aşamaya taşıdı. Çatışmaların yalnızca hava sahasında değil, aynı zamanda kurtarma operasyonları ve lojistik hatlar üzerinde de yoğunlaştığı görülüyor.

Uluslararası kaynaklar, olay sırasında bölgede saldırılar sonucu can kayıpları yaşandığını ve çatışmanın giderek geniş bir alana yayıldığını aktarıyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (29)

Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Elhamdulillah

Haber YorumlarıAta_Mete:

Sözde omuzdan atılan füze vermişiz İrana:-))

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Amerika madara oluyor... Captain Amerika nerdesin lan...

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

abd telsiz konušmasi : pilotu KURTATDINIZMI ? cevap; negativ ....! bizide gömdüler :))))

Haber YorumlarıBabayaro:

mezardan mi yazıyor:)))

Haber YorumlarıKeko pustoski:

Er Ryan'ı kurtardılar. Bu arada 2 müfreze, 2 Helikopter, 1 C130, 4 Pilot kaybettiler. Olsun kurtarma operasyonu başarılı er Ryan annesinin yanında...

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bunların aklı bu kadar işte. 1 kişiyi 4 kişi feda ederek kurtardılar. Ama sayı bence bu kadar değil. C130 içi boş değildir

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ESKİLERDEN Bİ ATA SÖZÜ ÖĞLE DÖĞTE BÖĞLE YAĞRAQ

Haber Yorumlarıkadir sariozkan:

yelılerde söylüyor zamansız ötersen gecırırler arkaya

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

