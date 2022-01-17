İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı - Haberler
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İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı

İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çift katlı otobüsler ile turistik şehir turu yapan firmanın otobüslerini "sözleşme bitti" iddiasıyla Sultanahmet meydanından kaldırılmak istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çift katlı otobüsler ile turistik şehir turu yapan firmanın otobüslerini "sözleşme bitti" iddiasıyla Sultanahmet meydanından kaldırılmak istedi. Firma çalışanları ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.

İstanbul'da çift katlı otobüsler ile turistik hat taşımacılığı yapan bir firmanın sözleşmesi bittiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni otobüsler ihale ile alınarak isim benzerliğiyle aynı güzergahlarda hizmete sokuldu. Yeni otobüsler, sabah erken saatlerde Sultanahmet'te bulunan duraklara getirilirken, yıllardır faaliyet gösteren firma otobüsleri sözleşmesi bittiği gerekçesiyle İBB Zabıta ekipleri tarafından duraklardan kaldırılmak istendi. Bunun üzerine firma yetkilileri ile Zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sultanahmet meydanında sabah erken saatlerinde yaşanan gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

(Selim Bayraktar - İsmet Aktaş/ İHA)

İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı

İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı

İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı

İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı

İBB turistik şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırmak isteyince arbede yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

3. Sayfa, Güncel, Haber

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