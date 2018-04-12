İbb Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende Anadolu Ajansı'na (AA), 3 dalda ödül verildi.
Ajans dalında takdim edilen ödülü AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan aldı. AA kameramanı Murat Karadağ kameraman kategorisinde ikincilik, AA foto muhabiri Salih Zeki Fazlıoğlu da fotoğraf dalında mansiyon ödülünün sahibi oldu.
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Spor İstanbul Genel Müdür Vekili Yakup Güler'in yanı sıra spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende, ödül alan isimler şunlar:
Cüneyt Koryürek Özel Ödülü: Fenerbahçe Spor Kulübü
Neriman Tekil Özel Ödülü: Güven Göktaş (TRT Spor)
Türk sporuna destek ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü
Vefa ödülü: Fuat Akdağ
Jüri özel ödülü: Cüneyt Kıran, Uygar Karaca, Mehmet Sevinç
Ajans kategorisi: Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Türk Spor Ajansı
Görüntülü basın haber kategorisi: Abdülhalik Çimen (A Haber), Nazlı Çelik ( Star TV Ana Haber), Cem Öğretir (ATV Ana Haber), Ramazan Kurnaz (Show TV Ana Haber)
Görüntülü basın programlar kategorisi: Cüneyt Şen (A Spor), Beyza Hakan (24 TV), Turhan Seven (FB TV), Alper Berber (beIN Sports)
Görüntülü basın röportaj kategorisi: Mustafa Akın (DHA), Bozhan Memiş (İHA), Hazal Ayaşan (24 TV), Selen Gül Dayıoğlu (FB TV)
Radyo kategorisi: Sabri Ugan (Radyo Spor), Ufuk Kaan Karacan (Maçkolik), İlker Duralı (Lig Radyo)
Kameraman Kategorisi: Taşkın Taşkıran (TRT Spor), Murat Karadağ (AA), Mahmut Portakal (24 TV)
Spor İstanbul Özel Ödülleri: Murat Serkan Korkmaz (A Spor), Cem Yılmaz (CNN Türk), Mehmet Buğra Şahin (TRT Spor), Mustafa Ersoy (beIN Sports), İlhan Uzundurukan (Sports TV), Harun Şen (Ülke TV), Aydın Bayram (Star Gazetesi), Zahid Akman (Kanal 7), Murat Özbostan (Sabah)
Yazılı basın haber kategorisi: Halil Özer (Habertürk), Yalçın Uygun (Fanatik), Zeki Uzundurukan (Fotomaç), Alper Tunga Albayrak (Yeni Şafak)
Fotoğraf kategorisi: Mehmet Şirin Topaloğlu (İHA), Vedat Yangın, Adem Kabayel (Hürriyet), Salih Zeki Fazlıoğlu (AA)
Maratonu destekleyen spor kulüpleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu
Sivil Toplum Kuruluşları: Kadın ve Demokrasi Derneği, Türk Kızılayı, Yeşilay, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türk Kanser Derneği