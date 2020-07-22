İBB seyyar oyun parklarını çocukların ayağına götürüyor İstanbul 95 programının bir parçası olan proje ile herhangi bir park, cadde ya da boş alan bir anda oyun parkına dönüştürülebiliyor.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ortaklığı, Bernard van Leer Vakfı, Superpool ve İstanbul Gönüllüleri'nin desteğiyle hayata geçirilen "Seyyar Oyun Parkı HOP"un ilk etkinliği Avcılar'da gerçekleştirildi.

Avcılar'da gerçekleştirilen Seyyar Oyun Parkı HOP etkinliği hem çocuklara hem de ailelere nefes aldırdı. İstanbul 95 programının bir parçası olan projede, küçük çocukların algılarını geliştiren ve keşif duygularını tetikleyen oyunlar yer alıyor. Seyyar oyun parkı bir parka, boş bir caddeye veya alana kurulabiliyor.

İBB Çocuk Politikaları Koordinatörü Yaprak Sarıışık çocuk parkı olmayan yerlerde kurulan seyyar parkında pandemi süreci nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını belirterek "Hop diye kurulan ve kaldırılan bu parklarda çocukların kendi oyunlarını kurup hayal güçleriyle diledikleri gibi eğlenmelerini amaçlıyoruz. Oyunda kullanılan malzemelerimizi de pandemi koşullarına uygun seçtik. Oyun alanı temelde su ve sabun etrafında kurgulandı. Dezenfekte ettiğimiz karton kutu, ip, kumaş gibi malzemeleri dönüştürerek kullanıyor, bu malzemelerle çocukların özgürce oyun kurdukları bir oyun alanı yaratıyoruz" dedi.

Avcılar İSADEM'e gelen aileler, Yuvamız İstanbul personeli ve İstanbul Gönüllüleri'nin katıldığı etkinlikte çocuklar su dolu şişme havuzda oynadılar, halatlarla ve kumaşlarla istedikleri oyunları kurdular, diledikleri resimleri çizdiler ve müzik yaptılar.

AİLELER İBB'NİN SEYYAR OYUN ALANINA GÜVENİYOR

İSADEM Çocuk Gelişim Uzmanı Fulya Bilge, çocuklarla doğal malzemeleri bir araya getirmenin onların gelişimine katkı sağladığını belirterek, sosyo-ekonomik açıdan oyun parklarına erişim imkanı olmayan çocukların ayaklarına gitmenin kendilerine büyük keyif verdiğini söyledi.

Etkinliğe katılan aileler de projeden oldukça memnun kaldı. Kızları Nil Sare ve Büşra ile birlikte gelen Esen Akbaş, çocuklarının pandemi sürecinde çok sıkıldıklarını söyleyerek, seyyar oyun parkında çok eğlendiklerini belirtti. 6 yaşındaki oğlu Recep'le birlikte oyun alanına gelen Aysel Varol ise çocukları izlerken kendi çocukluğuna gittiğini söyledi. Kızı Ela Nil ve oğlu Hüseyin Mert ile oyunlara eşlik eden Nuran Esin Coşar, böyle bir etkinliğe çok ihtiyaç duyduklarını ifade ederek "Pandemi sürecinde çocuklarımızı parka bile çıkaramadık. Hala emin olamıyoruz ancak etkinliği İBB'nin yaptığını duyunca rahatça geldim. Çünkü biliyorum ki Belediyemiz burada her türlü önlemi almıştır. Hem çocuklarımın hem de benim psikolojime iyi geldi. Böyle etkinliklerin daha çok yapılmasını istiyorum" dedi.

ÇOCUKLARIN ÖZGÜRCE OYUN OYNAMALARI ÖNEMLİ

İstanbul Gönüllülerinden Banu Aksoy çocukların özgürce oyun oynamalarının hayal güçlerini geliştirdiğini ifade ederek ekledi "Önce çekiniyorlar. Ama onları özgür bırakınca hemen kendi oyunlarını kuruyorlar. Dünyada benzer uygulamalar var. Bugün burada biz de büyük keyif aldık. Kendi ilçelerimizde de bu uygulamayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz."

Seyyar Oyun Parkı HOP'un proje ortaklarından olan Superpool ekibinden Ege Sevinçli basit malzemelerle oyun alanları yarattıklarını ifade ederek "İBB ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocukların oyuna ulaşmaları için sadece vakte ve boş bir alana ihtiyaçları var. Şehrin herhangi bir köşesi oyun alanına dönüştürülebilir. Yaz olduğu için su ve sabun gibi malzemeleri öne çıkardık. Kışın bu malzemeleri değiştireceğiz" dedi.

Seyyar Oyun Parkı HOP, Avcılar'dan sonra Ümraniye'de çocuklarla buluşmaya, yaratıcı oyunları onların ayağına götürmeye devam edecek. "Hop kuruldu, hop kalktı, Hoppala!" sloganıyla yola çıkan HOP'un yeni etkinlik ve tarihleri mekanlar belirlendikçe İBB tarafından duyurulacak.

Kaynak: Bültenler