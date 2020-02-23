İBB'NİN TAKSİM'E KURDUĞU GEÇİCİ SERGİ PLATFORMU KALDIRILIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.
23.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.
- İstanbul
Görüntü Dökümü
----------------------Ekiplerin çalışmasından görüntüler-Geçici sergi platformu görüntüsü-Detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA