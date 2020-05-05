İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
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İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek

05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25-26 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde internet üzerinden deneme sınavı düzenleyecek. İBB Başkanı İmamoğlu da "Sınavlara daha iyi hazırlanmanız için çalışıyoruz" dedi.

Kovid-16 salgını sebebiyle okulları kapatılan öğrenciler, sınavlara evlerinde hazırlanıyor. İBB de uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için online sınav düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sınava hazırlanan öğrencilere, "Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi de gireceğiniz bu sınavlara, daha iyi hazırlanmanız için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

DENEME SINAVLARININ TARİHLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kovid-19 pandemisi sebebiyle, okulları kapatılan öğrencilere online sınavlarla destek olacak. Bu zorlu dönemde uzaktan eğitim alan liseliler, LGS ve TYT sınavlarına da evlerinde hazırlanıyor. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, sınav stresi çeken öğrencilere destek olmak amacıyla İBB, dört deneme sınavı düzenleyecek.

10 Mayıs'ta LGS, 11 Mayıs'ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs'ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT'ye ise 40 bin kişi başvurabilecek. O yüzden öğrencilerimizin başvuru için elini çabuk tutması gerekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sınavlar öncesi öğrencilere seslenerek moral verdi. "Biliyorum, hepiniz uzun zamandır evlerde kaldınız, sıkıldınız, dışarı çıkamamanın rahatsızlığını hissettiniz" diyen İmamoğlu, sürecin hem Türkiye hem de dünya için zorlu geçtiğinin altını çizdi.

"EN İYİ EĞİTİMİ ALMANIZ İÇİN HER ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Mesajında, "Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Sizler, böyle bir süreçte yaşamınızın geleceğini belirlemede, önemli sayılacak sınavlara hazırlanıyorsunuz.Evde kaldığınız süreyi, sınavlara iyi bir hazırlık için geçirmeniz ne kadar yararlı olur değil mi? Ayrıca, evde kaldınız süreyi, bilgi birikiminizi güçlendirmenin aracı haline de getirmiş olursunuz. Bunun yararlarını sonraki yıllarda çok iyi göreceksiniz. Belki de 'Hiç istemeden yakalandığımız ve yaşadığımız bu süreci kendimiz için yarara çevirdik' diye sevineceksiniz.Biz de İBB olarak, size bu süreçte destek olmak için gayret sarf ediyoruz. Biliyorsunuz, hep söylerim; sizin eğitiminiz, ülkemizin geleceğine yaptığımız en iyi yatırımdır. En iyi eğitimi almanız için her çabayı gösteriyoruz. Bir belediye başkanı olarak, en önemli sorumluluklarım arasında sizlerin eğitiminin özel bir yer tuttuğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi de gireceğiniz bu sınavlara, daha iyi hazırlanmanız için sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin önemli eğitimi kurumları arasında yer alan Bahçeşehir Koleji ile LGS ve TYT sınavlarına hazırlık amaçlı iş birliği yaptık. Online deneme sınavları hazırladık. Bu sınavların sizlerin başarısına katkı yapmasını umuyorum. Lütfen, hem bilgi birikiminizi güçlendirmek hem de sınavlarda daha yüksek başarı için çabalamaktan hiç geri durmayın."

SINAVA BAŞVURU TAKVİMİ

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek.

Soruları, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı'nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.

ÇÖZÜMLER AYNI GÜN YAPILACAK

Sınav günü akşamı öğrenciler soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümünün anlatıldığı video ibb.istanbul web sitesinde yayınlanacak.

Sonuçlar bir hafta içinde öğrencilerle paylaşılacak. Sınavdaki toplam katılımcı, bölgedeki katılımcı ve kayıtlı olduğu okuldaki başarı derecesi dikkate alınarak hesaplanan sıralama sonucu, öğrenciye mail yoluyla iletilecek.

İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek

Güncel Manşet

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