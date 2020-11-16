İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok
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İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok

16.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:02

Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Tülin Özen gibi isimlerin başrolünde yer aldığı 'Bir Başkadır' dizisindeki otobüs sahnesine göndermede bulunan İBB, filolarında böyle bir hat olmadığına dikkat çekti.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in geçtiğimiz gün yayına soktuğu Türk yapımı 'Bir Başkadır' dizisindeki otobüs sahnesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç bir gönderme geldi.

Yönetmenliğini Berkun Oya'nın yaptığı dizide Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel'in 24 numaralı Beykoz otobüsüne binmesine dikkat çeken İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz/ Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerini yer verildi.

İşte İBB'nin hesabından yapılan o paylaşım;

İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

İBB'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Paylaşımın altına "Bence gayet güzel bir hat gibi duruyor. Bu hattı gündemi alın o zaman", "Beykoz - Mecidiyeköy hattı 121A'dır, çift bilettir ayrıca", "Kurgu o, kurgu", "Dizinin eleştirilmeyen bir tarafı vardı o da tamamlandı" şeklinde yorumlar yapılması dikkat çekti.

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İBB'nin bu paylaşımına da Netflix Türkiye Twitter hesabından, "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…" diye yanıt verildi.

İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok
Haber Yorumları (18)
ANGARALI0606: Ne kadar boş işlerle uğraşanlar var yahu memlekette. Üşenmemiş bunu izah ediyor muhterem.
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S.S: DİZİ ZATEN KURGU BUNU ANLAMAMIŞ EKREM BAŞKAN.
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0131: olaya bak aga. . millet olarak kafayi yedik. . . lan bunlar vakit gecirmek eglenmek icin yapilmis diziler filimler belgesel ve tanitim reklam filimi dizisi degil. . . sene 2020 hala gercekle sanali ayirt edemeyecek kadar cahil ve düsüncesizis. Rabbim islah et bizi , mantik ver düsünebilme melekelerimizi ac. . . . .
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