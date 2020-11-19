İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi

19.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 19.11.2020 19:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkındaki yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdi. İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul projesiyle ilgili afişler nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "Ya Kanal Ya İstanbul" afişleriyle "uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkıldığı"gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu hakkında inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirmişti.

YAZILI İFADE VERDİ

Konuyla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdiği öğrenildi.

"ŞİMDİLİK BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM"

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakkında sorulan soruya, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurmuş, İBB Sözcüsü Ongun da bunu doğrulamıştı.

"BÖLÜCÜLÜK SUÇLAMASI BULUNMAMAKTA"

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" denildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

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