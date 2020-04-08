İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı - Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kanunu, İstanbul, Güncel

İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), acil durumlarda kullanılan, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre 15 bin litrelik dezenfektan alımı yaptı.

08.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:09
İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), acil durumlarda kullanılan, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre 15 bin litrelik dezenfektan alımı yaptı. İBB, 15 bin litre dezenfektan için 1 milyon 110 bin TL'ye sözleşme imzaladı.

Koronavirüs salgın hastalığı için olağandışı dezenfekte çalışması yürüten İBB, yeni dezenfektan alımı için ihale açtı. İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü tarafından, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine (Pazarlık Usulü) göre 19 Mart 2020 tarihinde düzenlenen ihalenin sonucu 3 Nisan 2020 tarihinde ilan edildi. İhale sonucunda, "Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi" şöyle belirtildi:

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması."

15 bin litre dezenfektan alımı ihalesini, merkezi İzmir'de bulunan NHP İlaç San. Ve. Tic. A.Ş. bir milyon 110 bin TL'ye üstlendi. Firma  söz konusu 15 bin litre dezenfektanı iki parti halinde 9 Mayıs 2020 tarihine kadar teslim edecek. 2016 yılında kurulan NHP İlaç firmasının yüzde 70 hissesi Erdal Engin'e ait. Nur Sakarya ve Bayram Göker firmada küçük hissedar olarak yer alıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Levent Dörter Levent Yamanel Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:55:13. #1.15#
title