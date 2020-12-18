İade etmedikleri anahtarla girdikleri eski iş yerini soydular, tutuklandılar
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İade etmedikleri anahtarla girdikleri eski iş yerini soydular, tutuklandılar

18.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:59
İade etmedikleri anahtarla girdikleri eski iş yerini soydular, tutuklandılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, önceden çalıştıkları iş yerini iade etmedikleri anahtarla girip soyan Abdüssamet T. ve Ahmet Ali K., tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, önceden çalıştıkları iş yerini iade etmedikleri anahtarla girip soyan Abdüssamet T. ve Ahmet Ali K., tutuklandı.

Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'nde tadilat nedeniyle kapalı olan bir kafeteryada, geçen 14 Aralık günü 6 televizyon çalındı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde, şüphelilerin iş yerinin eski çalışanları Abdüssamet T. ve Ahmet Ali K. olduğunu tespit etti. Abdüssamet T. ve Ahmet Ali K.'nın işten ayrıldıktan sonra kendilerine verilen anahtarları iade etmedikleri, kapıyı anahtarla açıp girdikleri kafeteryayı soydukları belirlendi.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki ifadelerinde, iş yerinden 3 televizyon çalarak 1500 TL karşılığında tanımadıkları bir kişiye sattıklarını, diğer televizyonlardan haberlerinin olmadığını söyledi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 'kilit altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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