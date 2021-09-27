I. Uluslararası Uludağ Sanat ve Tasarım Bienali başvuruları açıldı

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü tarafından 01 Aralık-15 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan I. ULUSLARARASI ULUDAĞ SANAT VE TASARIM BİENALİ' nin başvuruları http://uludagbienal. uludag. edu. tr/ web adresi üzerinden online olarak başlatıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un Onursal Başkanı olduğu bienalin başkanlığını Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan yapıyor. I. ULUSLARARASI ULUDAĞ SANAT VE TASARIM BİENALİ'nin küratörlüğünü ise Teknik Bilimler MYO Tasarım bölümünden Dr. Erhan Mutlugün gerçekleştirirken, düzenleme komitesinde Tasarım Bölümünden Öğr. Gör. Gültekin Erdal, Öğr. Gör. Gizem Anşin Öğr. Gör. Alper Çetin, Öğr. Gör. Evrim Sırmalı, Öğr. Gör. Hatice Kübra Özbey, Öğr. Gör. Mine Balcı ve teknik koordinatör Bilgisayar Mühendisi Murat Çalış yer alıyor.

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü tarafından gerçekleştirilen bienalde sanat ve tasarım alanında çalışan akademisyenler, sanatçılar ve tasarımcıları bir araya geliyor. Bienal sanatsal ve sosyal etkileşimi sağlarken, yeni projeler ve farklı bakış açılarının geliştirilmesine yönelik katkı sunmayı hedefliyor. Genç sanatçıların desteklenmesi noktasında da önemli bir misyon yükleniyor.

Pandemi koşullarının dayattığı kısıtlı yaşam biçimi sebebiyle uzun bir süre fiziksel ortamda ekinlikte bulunamayan sanatçı ve tasarımcıların üretimlerini online ortamda bir araya getirerek sanatın sınırlanamaz ve engellenemez doğasını gözler önüne seriyor.

Bienalde Fotoğraf, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarım, Heykel, Moda Tasarım, Resim & Özgün Baskı, Sahne - Dekor ve Kostüm Tasarım, Seramik & Cam, Tekstil Tasarım ve Video Sanatı alanlarında kişisel ve karma sergiler yer alacak.

Bienale gönderilen eserler, yurtiçi ve yurtdışından 100ün üzerinde sanatçı ve tasarımcı akademisyenden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilerektir. 1-15 Aralık tarihleri arasında online olarak açılacak bienal kapsamındaki sergilerde eserler ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri