Hz. Süleyman Camii'ndeki kutsal sancak, terör olaylarından dolayı Gaziantep'e gönderilmiş

Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürü Metin Evsen:

"Söz konusu sancak, terör olayları nedeniyle 2 Ağustos 2012 tarihinde Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi'ne teslim edildi"

"Sancak, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait müze açılması halinde Diyarbakır'da sergilenecek"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Hz. Süleyman Camii'ndeki sahabe türbelerinin yanı başında bulunan ve Halid Bin Velid'in oğlu Hz. Süleyman komutasındaki İslam ordularını temsil eden kutsal sancağın çalınma ihtimaline karşı koruma amaçlı Gaziantep'teki bir müzeye gönderildiği öğrenildi. Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, söz konusu sancağın terör olayları nedeniyle 2 Ağustos 2012 tarihinde Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi'ne teslim edildiğini, Diyarbakır'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait müze açılması halinde kentte sergileneceğini söyledi.

Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camii'nde sahabe türbelerinin yanı başında bulunan ve Halid Bin Velid'in oğlu Hz. Süleyman komutasındaki İslam ordularını temsil eden kutsal sancak, terör olayları nedeniyle zarar görmemesi ve çalınabilme ihtimali göz önüne alınarak koruma amaçlı Gaziantep'e gönderildiği iddia edildi. Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, söz konusu sancağın 13 Ağustos 2010 tarihinde başlanan restorasyon çalışmaları sonrası 2 Ağustos 2012 tarihinde Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi'ne teslim edildiğini doğruladı.

"Sancak, Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde"

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Evsen, mülkiyeti Sultan Süleyman Vakfı'na ait Hz. Süleyman Camii'nde bulunan teberrükat eşya vasfındaki sancağın, bünyelerindeki uzman elemanlarınca yeniden yapılan tespitte eserin muhafazasının uygun koşullarda ve hırsızlık olaylarına karşı güvenilir olmadıkları kanaatine varıldığını söyledi. Evsen "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 4 Nisan 2012 tarih ve 7399 sayılı talimatlarına istinaden Bölge Müdürlüğümüze en yakın Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi'ne gerekli tedbirler alınarak 2 Ağustos 2012 tarihinde teslim edilmiştir. Mezkur sancak H. 1225-1235 tarihli olup ipek malzemeden dokunmuştur. İddia edildiği gibi Diyarbakır fethinde kullanılan sancak değildir. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Vakıf Müzesi açılması halinde, Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi'nden teslim alınarak sergilenecektir" dedi.

İngiltere'ye kaçırılan çinilerin getirilmesi için çalışma başlatıldı

2015 yılında bölgede çok ciddi olayların, terör saldırılarının olduğunu belirten Evsen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her şey de bir hayır var diyoruz. İyi ki o dönem Gaziantep'e göndermişiz. Eğer sancak burada olmuş olsaydı, bir çok camimiz harap edildi. Bunların başında Kurşunlu Cami var. Terör olayları sırasından 23 eserimiz zarar gördü orada. Bunların içerisinde camiler, kiliseler, hanlar ve evler çok büyük bir zarar gördü. Bunların hepsinin restorasyonlarını biz gerçekleştirdik ve bitirdik. İyi ki o dönem biz sancağı Gaziantep Mevlevihane Vakıf Müzesi'ne göndermişiz. O dönemde biliyorsunuz Hz. Süleyman Cami içerisinde çok önemli ve paha biçilmez çiniler vardı, o çinilerde hırsızlık olayları sonucunda çalındı ve İngiltere'de bir yerde bulundu. Onların iadesi ile ilgili girişimler başlatıldı. İnşallah onlarda en kısa zamanda gelir ve aynı yerlerine montajı yapılır. Terör olayları güvenlik problemini de beraberinde getiriyor. Bunların korunmasını da sıkıntı haline getiriyor. Genel müdürlüğümüzün aldığı karar en doğru karardı ve biz burada o kararı uyguladık."

Kaynak: İHA