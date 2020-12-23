Hz. Ali Kimdir? Hz. Ali'nin Hayatı ve Hz. Ali'nin sözleri ve mucizeleri

İslam'ın dört halifelerinden biri olan Hz. Ali'nin hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hz. Ali (R.A) kimdir? Hz. Ali'nin Hayatı ve Hz. Ali'nin sözleri nelerdir? Hz. Ali'nin mucizeleri nelerdir? Hz. Ali duası nedir?

Hz. Ali, Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600) Mekke'de doğduğu rivayet edilmektedir. Babası Hz. Peygamber'in amcası Ebû Tâlib, annesi de Fâtıma bint Esed b. Hâşim'dir. Ebû Tâlib'in en küçük oğludur. Merak edilen ve araştırılan Hz. Ali (R.A) kimdir? Hz. Ali'nin Hayatı ve Hz. Ali'nin sözleri nelerdir? Hz. Ali'nin mucizeleri nelerdir? Hz. Ali duası

HZ. ALİ KİMDİR? HZ. ALİ'NİN HAYATI

Hz. Ali, 601 tarihinde Mekke'de doğmuştur. Arap yarım adasında asıl adı Ali bin Ebu Talib'tir. Peygamber efendimiz Hz. Muhamed (S.A.V)'in damadıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e ilk iman eden kişiler arasında Hz. Ali (R.A) yer alır. Hz. Ali (R.A) Kabe'nin içinde doğduğu kabul edilmektedir. Hz. Ali (R.A) Mekke'de lakabı "Sultanu-l Evliya" ve "Şah-ı Velayet"tir. Peygamber efendimiz (S.A.V)'i "kerramallah-u veche" olarak kardeşi seçmiştir. "Kerramallah-u Veche" "Allah yeryüzünde seni mükerrer kılsın" demektir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in amcasının oğludur. Babası Ebu Talib efendimizin amcasıdır. Dedesi aynı zamanda efendimizin de dedesi olan Abdulmüttalip'tir.

Hz. Ali (R.A) kufe mescidin'de suikaste uğrayarak 661 yılında şehit edilmiştir.

HZ. ALİ'NİN HAYATI

Peygamber efendimiz Allah-u Teala'nın emirlerini ve buyruklarını Mekkelilere bildirirken kendisine iman eden ilk erkek Hz. Ali'dir. Hz. Ali babası tarafından "Kerramallah-u Veche" olarak yetiştirildi. Beytullah'ta eğitimini tamamladı ve böylece Beytullah'ta yetişmiş oldu. Daha 10 yaşında iken İslam ile tanıştı ve efendimize iman etti. Hz. Ali'den sonra İslam'a ilk giren insan olarak bilinmektedir. Hz. Ali (R.A) hayatının her anında efendimizin yanında oldu. Onu kötülüklerden korumak için pek çok fedakarlık yaptı. Müşriklerin peygamber efendimize zarar vermesini engellemek için onları sürekli oyaladı. İslam için savaştı ve İslam'ın yayılmasında büyük emekleri oldu.

Hicri takviminin 2. senesine geldiğimizde peygamber efendimiz kızını Hz. Ali (R.A) ile evlendirdi. Hz. Fatıma'ya büyük sevgi ve saygı besleyen Hz. Ali (R.A) mutlu bir evlilik geçirdi. Hz. Fatıma ile evliliğinden 5 çocuğu oldu. 3 çocuğun isimleri Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Muhassin adında oğlu oldu. Ayrıca Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında da iki kızı dünyaya geldi.

Hz. Ali'nin evlilikleri ve çocukları

1- Ali'nin ilk eşi Muhammed'in kızı Fatıma'dır. Ali Fatıma vefat edene kadar başkasıyla evlenmemiştir. Fatıma'dan 5 çocuğu olmuştur; isimleri şunlardır: Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiyye ve Mûhsin ibn Ali. Mûhsin, henüz Fatıma'ın karnındayken, ölmüştür.

2- Âmir b. Kilâb kabilesinden Ümmü'l-Benîn; Bu hanımdan El-Abbâs, Câfer, Abdullah ve Osman adlarında dört çocuğu olmuş­tur.

3- Temim kabilesin­den Leyla bint-i Mes'ud; Bu hanımından iki çocuğu olmuş­tur: Abdullah ve Ebû Bekir.[kaynak belirtilmeli]

4- Has'amî kabilesinden Esma bint Umeys; Yahya ve Muhammedul-Asgar (Küçük Muhammed) dünyaya gelmiştir.

5- Muhammed'in damadı Ebû'l-As b. Rebi'nin kızı Ümâme; Ali'nin hanımlarından birisidir. Muhammedu'l-Evsat (Ortanca Muhammed) bu hanım­dan olmuştur.

6- Havlet bint Câ'fer isimli eşi; "İbn-i Hânifîyye" diye de bilinen Muhammed bin el-Hânifîyye isimli oğlu dünyaya gelmiştir.

7- Urve b. Mes'ud es-Sekafi'nin kızı Ümmü Said; Ali'nin bu hanımdan Ümmü-Hüseyin (?) ve Büyük Remle adlı kızları olmuştur.

Ayrıca Süfyan bin Uyeyne'ye göre Ali'nin 17 tane cariyesi olmuştur.

Ali, eşlerinden ve cariyelerinden olma 14 erkek çocuk, 18 kız çocuk sahibiydi. Fakat nesli, Hasan, Hüseyin, Muhammed (İbn-i Hanefiyye), Abbas ve Ömer adındaki oğullarından türemiştir. Oğullarından çoğu Hicretin 61. Yılında Kerbela Savaşı'nda ölmüştür.

Hz. Ali'nin ölümü



Nehrevan Savaşı'nda rakiplerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra, Haricîler'den üç kişi Mekke'de Müslümanların siyasi durumları hakkında bazı müzakereler yaptıktan sonra Ali'yi öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu üç kişiden Abd'ûr-Rahmân İbn-i Mûlcem, Ali'yi öldürmeyi üstlendi ve Kûfe'ye hareket etti. Kûfe'de bir mescitte ibâdet ederken Haricîler'den Abd'ûr-Rahmân İbn-i Mûlcem'in zehirli bir kılıç darbesi ile yaralandı Bu saldırının amacı Nahrevan yenilgisinin intikamını almaktı.

Hâlife Ali bin Ebu Talib, Abd'ûr-Rahmân İbn-i Mûlcem'in kılıç darbesinden sonra şöyle dedi: "Kâbe'nin Rabbine andolsun ki, kurtuluşa erdim"! İki gün evinde yattıktan sonra, hicretin 40. yılı Ramazan ayının 21. günü öldü (MS 661). Defnedildiği yeri uzun bir süre yalnızca en yakınları bilmiş ve yaklaşık bir asır sonra İmâm Câ?fer es-Sâdık onun mezarının Necef'te olduğunu açıklamıştır.

Ali vefat edince İslâm Devleti ve hilâfet, 20 yıllığına, uzun yıllar savaştığı Muâviye'nin eline geçti.

HZ. ALİ'NİN SÖZLERİ

-"Ali'yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğzeder". [Nesai]

-"Ali'ye düşman olanın düşmanı Allah'tır." [Ramuz]



-"Ali'yi sevmek ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder". [İ. Asakir]

-"İlim on kısım. Dokuzu Ali'de biri diğer halktadır. O bu biri de onlardan iyi bilir". [Ebu Nuaym]

-"Ali'yi seven beni sevmiştir. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de Allahü teâlâyı incitmiş olur." [Taberani]

-"Her kim Ali'ye eziyet ederse bana eziyet etmiş olur

-"Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır."

-"İmanın birinci alameti Ali'yi sevmektir." [M. Ç. Güzin]

-"Ya Ali! Hayatın benimle, ölümün benimledir."

-"Ali dünyada ve ahrette kardeşimdir."

-" Dua etmek müminin silahıdır ve dinin direğidir. Dua etmek göklerin nurudur. "

-" Takva imanın temelidir. "

-" Zulmün kılıcını çeken kişi aynı kılıçla öldürülür. "

-" Hayatta iki şey vardır ki asla sonu gelmez; İlim ve akıl.

-"Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir."

-"AsıI yetimIer anadan babadan değiI iIim ve ahIaktan yoksun oIanIardır. "



-"Müminin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir."

-"Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin. "

-"İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır."

-"KaIp kör olduktan sonra, gözIerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. "

-"Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür. "

-"Dili tatlı olanın kardeşi çok olur."

-"Ayıbın en büyüğü, sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır."

-"Belâ esnâsında sızlanmak, sıkıntıyı daha da artırır."



-"Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz. "

-"En büyük düşman, hilesi en gizli olandır."

-"Cimrilik, bütün kötülükleri ve ayıpları kendinde toplayan bir vasıftır."

