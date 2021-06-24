Huzursuz Bacak Sendromuna Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Huzursuz Bacak Sendromu Nedenleri ve Tedavisi

Huzursuz bacak sendromu uyku anında bacakta oluşan ağrı ve kas çekmesi nedeniyle gelişebilir.

Huzursuz bacak sendromu uyku anında bacakta oluşan ağrı ve kas çekmesi nedeniyle gelişebilir. Huzursuz bacak sendromunun geçmesi için de doğru tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Huzursuz Bacak Sendromuna Ne İyi Gelir?

Genellikle küçük yaştan ilerleyen yaşlara kadar huzursuz bacak sendromu gelişebilir. Huzursuz bacak sendromu uykuyu kaçıran ve uyku kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Huzursuz bacak sendromu çeşitli bitkisel yöntemler ile tedavi edilebilir. Tedavi yöntemi ise kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Kişide huzursuz bacak sendromunun giderilmesi için bacaklara soğuk kompleks yapılmalıdır. Özellikle bacakların tamamına soğuk su ve ya buz tutulabilir. Bu sayede bacaklarda bulunan kasların da gevşemesi sağlanır. Kas dokuları da uygulanan yöntem ile rahatlatılır. Kas dokularını yumuşatmak için huzursuz bacak sendromu yaşayan kişiler soğuk kompleks uygularlar.

Huzursuz Bacak Sendromu Nasıl Geçer?

Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişiler genel olarak bitkisel yöntemlerden yararlanabilirler. Huzursuz bacak sendromu rahatsızlığından kurtulmak isteyen kişiler soğutucu kremler kullanabilirler. O nedenle rahatsızlığın giderilmesi için soğuk kompleks oldukça etkili denilebilir. Bitkisel yağlar ve elma sirkesi kullanılarak kasların gevşetilmesi de sağlanabilir. Bitkisel yağlar kullanılarak huzursuz bacak sendromu yaşanan bölgeye masaj yapılarak kaslar gevşetilir. Ayrıca tedavi için çörek otu yağı, elma sirkesi ve nane çayı da kullanılabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Kadınlarda ve erkeklerde yaygın olarak görülen huzursuz bacak sendromu sinir sistemini ilgilendiren bir hastalıktır. Hastalığın nedenleri çoğu zaman bilinmeyebilir. Ayrıca genetik yatkınlıklar ve gebelik nedeni ile huzursuz bacak sendromu yaşanabilir. Dopamin dengesinde bozukluk, nöropati, aşırı alkol tüketimi ve omurilikte spinal kord ve ya spinal blok oluşumuna neden olabilir. Ayrıca serotonin miktarını yükseltebileceği için antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanımı huzursuz bacak sendromuna yol açabilir. Yaşam tarzı da huzursuz bacak sendromuna neden olan etkenler arasında gösterilebilir.

Huzursuz bacak sendromu genellikle bazı belirtiler gösterebilir. Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi yaşanabilir. Huzursuzluk hissiyatının ardından sürekli hareket etme ihtiyacı da doğacaktır. Ağrı genellikle gece saatlerinde ortaya çıkarak rahatsızlık hissi verir. Bacaklarda hissedilen ağrı bölgenin sürekli hareket ettirilmesi ile kısa bir süreliğine azalabilir. Genel olarak bacaklarda istemsiz bir şekilde seğirmeler de oluşabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Huzursuz basak sendromunda doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Hastalığın tetikleyicisi olan nedenler mutlaka tespit edilmelidir. Demir eksikliği, anemi gibi durumlarda huzursuz bacak sendromu oluşabilir. Hastalık için doğru tedavi yöntemi de planlanmalıdır. Bazı durumlarda masaj, soğuk ve sıcak kompres uygulamaları yapılabilir. Huzursuz bacak sendromunu önlemek için kafein tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Stres ve sigara kullanımı da hastalığın tetikleyicisi olabilir. Sigara kullanımının düşürülmesi oldukça önem taşıması gerekir. Uzun süre hareketsiz kalınması durumunda da huzursuz bacak sendromu yaşanabilir.

Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden uzman bir doktor ile görüşmeleri gerekebilir. Doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlamak da olasıdır. Tedavi ilkelerine uyularak düzenli bir şekilde kontrollere de gidilmesi gerekilir. Ayrıca hastalığın yol açtığı sorunlar giderilerek yaşam kalitesi de yükseltilir. Huzursuz bacak sendromunda yaşam tarzını ve beslenme şeklini iyileştirmek de hastalığın önüne geçecektir. Huzursuz bacak sendromu hastalığının teşhisinin konulabilmesi için hastalık öyküsü ve genetik yatkınlık araştırılır. Ayrıca tüm fiziksel ve nörolojik muayeneler de yapılır. Bazı testler ile birlikte hastalık tespit edilir.

Kaynak: Hürriyet