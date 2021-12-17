GAZİANTEP - Huzurlu Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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GAZİANTEP - Huzurlu Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı

GAZİANTEP - Huzurlu Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Amanos Dağları Huzurlu Yaylası zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesi Amanos Dağları Huzurlu Yaylası zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçe Merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağlarının 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Beyaz örtüyle kaplanan yerleri görmeye gelen vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekti.

GAZİANTEP - Huzurlu Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı

GAZİANTEP - Huzurlu Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı

GAZİANTEP - Huzurlu Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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