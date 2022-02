Huzurlu aile için bu kurallara dikkat

DERİNCE, KOCAELİ (İHA) - Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü'nün 'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor' kapsamında düzenlediği konferansta Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şahan önemli mesajlar verdi.

Kültürel etkinlikler ve konferanslar kapsamında 'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor' projesinin hayata geçtiği Derince'de etkinlikler devam ediyor. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü'nün birlikte düzenlediği programlar kapsamında bu kez Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şahan, ilçe halkı ile buluştu. Derince Merkez Camii İmam Hatibi İbrahim Demiröz'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından Cımbızlar Camii İmam Hatibi İshak Kacır'ın ilahi dinletisinde bulunduğu programda açılış konuşmasını yapan Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, konferansların önemine vurgu yaptı. Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta ilçe halkına hitap eden Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şahan, önemli mesajlar verdi.

"Ailemizi ihmal etmemeliyiz"

Konuşmasında hayatından kesitler aktaran ve örnekler vererek sözlerine başlayan Şahan, ailenin toplum hayatındaki önemine değinerek bunun dinimizde en güçlü şekilde vurgulandığını söyledi. Ailenin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Şahan, "Mutlaka aile ortamında, ev ortamında bir arada olmalıyız. Bizlerin her akşam ailemizle ortak paydada buluşacak bir konumuz olmalı. Yemeği aile olarak birlikte yemeli, sofranın başında günü değerlendirmeliyiz. Ortaklaşa dertleşip, beraber sohbet etmeliyiz. Her gün en az bir namazı ailemizle evde cemaatle beraber kılabiliriz. Çay içiyoruz. Çay sohbetinin ardından çocuklarımızdan biri her gün 15 dakika kitap okusa aile olarak dinleyip çeşitli sorular yöneltsek bu ailemize zenginlik katar" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise konferansın sonunda yaptığı konuşmada "İlçe Müftülüğümüzle sürdürdüğümüz konferanslarımız çok faydalı oluyor. Bu vesileyle katılımları dolayısıyla kıymetli hocamız Ramazan Şahan'a teşekkür ediyorum" dedi. Derince'de düzenlenen program Başkan Aygün ve Müftü Amil'in katılımları dolayısıyla Dr. Ramazan Şahan'a teşekkür ederek, hediye takdiminde bulunmasıyla sona erdi. - KOCAELİ