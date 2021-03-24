Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
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Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi

24.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:18
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kent Orkestrası, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi'nde yaşlılar için mini konser düzenledi.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kent Orkestrası, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi'nde yaşlılar için mini konser düzenledi.

Fethiye'de huzurevi sakinleri bando konseriyle moral buldu. SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde bando takımı moral etkinliği düzenledi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın talimatıyla huzurevi bahçesinde gerçekleşen etkinliği bazı huzurevi sakinleri balkonlarından izledi. Bazıları da şarkılar eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uyarak bahçede oynadı.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, salgın nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin, güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Yaşlılar Haftası'nın son gününde Huzurevi sakinleriyle birlikte olduklarını kaydeden Ok, "Fethiye Belediyesi olarak onlara moral vermek amacıyla Yaşlılar Haftası dolayısıyla güzel bir anı yaşatmak istedik. Hep birlikte eğlenceli zaman geçirdik. Dilerim ki en kısa zamanda bu zor günleri atlatıp onların ellerini öpmeye de geliriz" diye konuştu.

SHÇEK Fethiye Belediyesi Müdürü Sevim Seringen, "11 Nisan 2020 tarihinden itibaren Pandemi süreci ile birlikte tüm yaşlılarımız Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kısıtlamalara giderek bir yıl boyunca çok gerekli haller dışında kuruluştan dışarı çıkmamıştır. Aşılamanın sona ermesi ve normalleşme süreci ile birlikte 15 Mart tarihi itibari ile yaşlılarımız artık uygun görülen saatlerde dışarı çıkabilmektedirler. 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda bir yıl boyunca kurumumuzun çıkamayan yaşlarımız için belediyemiz, coşkulu bir kutlama düzenleyerek, moral ve motivasyondan arttırmada katkı sağladıkları için teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi
Huzurevi'ndeki yaşlılara bando sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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