Hüyük'te sinekle mücadele çalışmaları
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Hüyük'te sinekle mücadele çalışmaları

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Hüyük'te sinekle mücadele çalışmaları

Konya'nın Hüyük ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sinekle mücadele çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sinekle mücadele çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekiplerinin, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Tolca, Budak, Kıreli mahallesi sahillerinin yanı sıra ilçe genelinde çalışma başlattığını belirtti.

Çiğdem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerimiz hemşehrilerimizin daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi için devam eden larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu zamanlar sinek ve haşerelerin üreme alanlarında, larvaların ergin aşamaya gelmeden üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmanın yazın yapılan karasinek ve sivrisinek mücadelesinden daha etkin olmaktadır. Ekiplerimiz durgun sular, yeşil alanlar, sazlık ve su bitkileri, hayvansal atıklar ile nemli alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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