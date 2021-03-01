Hüyük'te, çilek üreticilerine "malç örtülü çilek yetiştiriciliği" desteği
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Hüyük'te, çilek üreticilerine "malç örtülü çilek yetiştiriciliği" desteği

01.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:37
Hüyük'te, çilek üreticilerine

Türkiye'nin çilek üretiminde önemli merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçilere 2021 yılı orman köy (ORKÖY) projesi kapsamında "malç örtülü çilek yetiştiriciliği" desteği verilecek.

Türkiye'nin çilek üretiminde önemli merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçilere 2021 yılı orman köy (ORKÖY) projesi kapsamında "malç örtülü çilek yetiştiriciliği" desteği verilecek.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyşehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ramazan Sert, Konya Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şubesi görevlileri, Hüyük Tarım İlçe ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ve Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan'ın da katıldığı köy meydanındaki bilgilendirme toplantısında, çiftçilerin desteğe olan ilgisi fazla olunca kura çekimi gerçekleştirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, toplantıda yaptığı konuşmada, Suludere Mahallesi'nin Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen çilek desteklemesinden yararlanacağını, yerleşim merkezinin geçtiğimiz yıl da hayvancılık desteğinden istifade ettiğini anımsatarak, "Ben sizler ve muhtarlığımız adına ORKÖY'den gelen, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan gelen mühendislerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan da proje kapsamında yerleşim merkezinin pilot bölge seçilmesinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, "Emeği geçen belediye başkanımıza ve Orman Müdürlüğü yetkililerimize teşekkür ediyorum. Şu anda projeden istifade etmek için 45 müracaat var, tamamına yakını alacak desteği ama şartları uyarsa tabii. İlk etapta kura çekilerek belirlenen ilk 20 kişi desteklemeden istifade edecek. Diğerleri ikinci projeden yararlanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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