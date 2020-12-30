Hüyük'te bu yıl kış mevsiminde de çilek hasadı yapıldı
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Hüyük'te bu yıl kış mevsiminde de çilek hasadı yapıldı

30.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:59
Hüyük'te bu yıl kış mevsiminde de çilek hasadı yapıldı

Konya'nın organik çilek üretiminde önemli merkezlerinden Hüyük ilçesinde, bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle aralık ayında da çilek hasadı yapıldı.

Konya'nın organik çilek üretiminde önemli merkezlerinden Hüyük ilçesinde, bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle aralık ayında da çilek hasadı yapıldı.

Hüyük'ün çilek üretiminde son yıllarda önemli hamle yapan kırsal mahallelerinden Suludere'de bu yıl çilek üretiminin yüz güldürdüğü bildirildi.

Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, yaz döneminde nüfusu bin 700'lere ulaşan yerleşim merkezinde yaşayan mahalle sakinlerinin yüzde 80'lik bölümünün çilek üretimi ile geçimini sağladığını dile getirdi.

Çilek üretiminin pandemi döneminde de yetiştiricisine iyi gelir imkanı sağlaması nedeniyle yöre halkının gözde ürünü haline geldiğini aktaran Erdoğan, yerleşim merkezinde bu yılki üretimin 100 tonu aştığını belirtti.

Bu yıl mevsim şartlarının da uygun gitmesi nedeniyle üretim kapasitesinin önceki yıllara göre artış gösterdiğini ve aralık ayında bile çilek bahçelerinde hasadın sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üreticimiz, olası donun etkilerinden korumak için tülle örtü yaparak üzerini kapamak suretiyle aralık ayında da ürün toplamayı başardı. Bir üreticimiz 20 Aralık'ta mahallemizdeki bahçesinden topladığı çileği Konya ve İstanbul'a gönderdi. Bu, 2020 yılının yöremizdeki son çilek hasadı oldu. Yerleşim merkezimizde çilek üretimi halen açık alanlarda yapılıyor. Hedefimiz, inşallah Konya'da çileğin başkenti olarak nitelendirilen Hüyük ilçemize bağlı Suludere Mahallemizde çilek üretimini yılın 12 ayında da yapabilmek. Bunun için önümüzdeki yıl bölgemizde kapalı seralarda da üretime geçmeyi planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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