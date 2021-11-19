Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Çiğdem, Ankara'daki ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Hüyük'le ilgili hayata geçirilen ve geçirilmekte olan projeleri Bakan Yardımcısı Demircan'la istişare ettiklerini aktaran Çiğdem, kendisinin en kısa zamanda ilçeyi ziyaret edeceğini ifade etti.

Çiğdem'in Ankara ziyaretine belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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