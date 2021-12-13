Husumetlisini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, adliyede - Haberler
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Husumetlisini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, adliyede

Husumetlisini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, adliyede
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de aralarında husumet olan Feyyaz D.'yi bıçakla ağır yaralayan Fatih U. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAYSERİ'de aralarında husumet olan Feyyaz D.'yi bıçakla ağır yaralayan Fatih U. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi İldem Mezarlığı'nda meydana geldi. Fatih U., aralarında husumet bulunan Feyyaz D.'yi telefonla arayıp, konuşmak için mezarlığa çağırdı. Burada Fatih U. ile Feyyaz D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Fatih U. belinden çıkardığı bıçakla Feyyaz D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri, Feyyaz D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Fatih U. ise saklandığı evde yakalandı.

Fatih U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi gören Feyyaz D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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