Husumetlisini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, adliyede

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAYSERİ'de aralarında husumet olan Feyyaz D.'yi bıçakla ağır yaralayan Fatih U. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi İldem Mezarlığı'nda meydana geldi. Fatih U., aralarında husumet bulunan Feyyaz D.'yi telefonla arayıp, konuşmak için mezarlığa çağırdı. Burada Fatih U. ile Feyyaz D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Fatih U. belinden çıkardığı bıçakla Feyyaz D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Fatih U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi gören Feyyaz D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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