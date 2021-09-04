Husumetlisine defalarca böyle ateş etti

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Husumetlisine defalarca böyle ateş etti İş yerindekilere aldırış etmeden defalarca kurşun yağdırdı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, husumetlisine oturduğu kafede defalarca ateş etti.

Husumetlisine defalarca böyle ateş etti

İş yerindekilere aldırış etmeden defalarca kurşun yağdırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, husumetlisine oturduğu kafede defalarca ateş etti. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turgut Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ö. ve Ü.Ö. isimli iki vatandaş cadde üzerinde bulunan bir kafede otururken, daha önceden aralarında husumetleri olan C.K. ve oğlu M.K. kafeye geldi. İçeri giren C.K. cebinden çıkarttığı tabanca ile D.Ö. ve Ü.Ö.'nün arkasından koşmaya başladı. Kafede bulunan vatandaşlar, C.K.'yı engellemeye çalışırken, şahıs 4 el ateş etti.

Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar iş yerinin farklı noktalarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Olayın ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. Eli silahlı olayın ardından koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı