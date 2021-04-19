Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü

Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşma bahanesiyle evinden alınan şahıs, dağlık alanda öldüresiye darp edildikten sonra tekrar evinin önüne bırakıldı.

Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşma bahanesiyle evinden alınan şahıs, dağlık alanda öldüresiye darp edildikten sonra tekrar evinin önüne bırakıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre üç çocuk babası Vakıf E. (41), husumetli olduğu bir grup tarafından Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinin önünden konuşma bahanesiyle araca bindirilerek Arıl Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana götürüldü. Tekme, tokat ve sopalarla öldüresiye dövülen adam, daha sonra aynı araçla evinin önüne atıldı. Yakınlarının ağır yaralı halde bulduğu Vakıf E., hemen 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Vakıf E, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Arep köyünde defnedileceği öğrenildi.

1 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli aranıyor

Öte yandan Vakıf E.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı ve 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı öğrenildi. Olayla ilgili 7 şüpheli de aranırken, gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolundaki işletmelerinin sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü
Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü
Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü
Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:23:15. #1.15#

title