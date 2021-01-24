Husumetli olduğu arkadaşının dükkanını kundakladı, tutuklandı
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Husumetli olduğu arkadaşının dükkanını kundakladı, tutuklandı

24.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:13
Husumetli olduğu arkadaşının dükkanını kundakladı, tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 10 gün önce husumetli olduğu arkadaşının iş yerini ateşe verip, kaçan Mustafa A., polisin takibi sonucu güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 10 gün önce husumetli olduğu arkadaşının iş yerini ateşe verip, kaçan Mustafa A., polisin takibi sonucu güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'gasp' gibi suçlardan aranması olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ocak saat 21.30 sıralarında H.T.'ye ait mobilyacı dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis, kundaklama şüphesi üzerine olayı araştırmaya başladı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir kişinin dükkanın önüne motosikletiyle gelerek durduğunu kısa bir süre orada kaldıktan sonra bir anda iş yerinden alevlerin yükseldiğini, ardından da şüphelinin kaçtığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonrası Mustafa A.'nın husumetli olduğu arkadaşı H.T.'nin dükkanına girerek orada bulunan ahşap malzemelere ve elektrik panolarına benzin dökerek ateşe verip, uzaklaştığı belirlendi. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa A.'yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen Mustafa A.'nın Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'gasp' gibi suçlardan aranması olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mustafa A.'nın iş yerini kundakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Husumetli olduğu arkadaşının dükkanını kundakladı, tutuklandı
Husumetli olduğu arkadaşının dükkanını kundakladı, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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