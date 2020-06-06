Husuf namazı nedir? Küsuf namazı nedir? Ay tutulması namazı nedir ve nasıl kılınır? Husuf ve Küsuf namazları nasıl kılınır? Ay tutulması yaşandığı sırada Hz. Muhammed (s.a.s) Müslüman aleminin husuf namazı kılmasını tavsiye etmiştir. Peki, Husuf namazı nedir? Kusuf namazı nedir? Ay tutulması namazı nedir ve nasıl kılınır? Husuf ve Kusuf namazları nasıl kılınır?

Peygamber efendimiz Ay tutulması sırasında, Ay açılıncaya kadar ibadet edilmesini buyurmuştur. 2 rekat olan husuf namazı, sünnettir. Cemaatle kılınması sünnet olmayan Küsuf ve Husuf namazları nedir? Husuf namazı hakkında detaylı bilgi haberimizde…

HUSUF VE KÜSUF NEDİR?

Ay tutulduğu zaman Müslümanların evlerinde tek kıldıkları namaz olan Husuf namazı, Küsûf namazında olduğu gibi, gizli halde iki veya dört rek`at olarak kılınır. Ancak cemaatle kılınmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Güneş ve ay tutulmaları, küsuf ve husûf namazlarının vakitleridir ve gece ile gündüzün ışık kaynağı olan güneş ve ayın, muvakkat bir zaman için gölgelenmesi, azamet-i İlâhiyyenin ilânına sebep olduğundan, Cenâb-ı Hak kullarını o zaman ibadete davet eder.

KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Küsûf namazı, Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazdır. Güneş tutulması yaşandığı sırada, Cumayı kıldıran imam, ezansız ve kametsiz en az iki rekat namaz kıldırır. Kıraati gizli veya açıktan olabilir.

KÜSUF VE HUSUF

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Husuf namazı ise Ay tutulmasından sonra kişinin kendi evinde tek başına kıldığı nafile bir namazdır. Küsûf ve husûf namazı İslâm hukukçularının büyük çoğunluğuna göre farz ve vacip olmayan amellerdir.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Sünnet olan Güneş ve Ay tutulması namazı iki rek'attır. Güneş açılıncaya kadar duâ ile meşgul olunur. İmam'ın güneş tutulması namazını cemaatla kıldırmasında bir mahzur yoktur. Ay tutulma namazı ise cemaatsız kılınır. Bu namazların mescidde kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece güneş tutulması namazı için es-Salâtü câmiatün, namaz için cem olunuz diye seslenilir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf veya Husuf Namazı namazı kılmaya" şreklinde niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

KÜSUF VE HUSUF

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresini okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.