Hüsnü Şenlendirici, Roman mahallesinde gıda kolisi dağıttı
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Hüsnü Şenlendirici, Roman mahallesinde gıda kolisi dağıttı

İZMİR'de Türk Kızılayı ekipleri, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin de katıldığı çalışmayla Romanların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'nde gıda kolisi, ekmek ve ramazan pidesi dağıttı.

Hüsnü Şenlendirici, Roman mahallesinde gıda kolisi dağıttı
18.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:58

İZMİR'de Türk Kızılayı ekipleri, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin de katıldığı çalışmayla Romanların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'nde gıda kolisi, ekmek ve ramazan pidesi dağıttı.

Kızılay İzmir ve Bergama şubeleri tarafından dar gelirli ailelere ramazan yardımları sürdürülüyor. Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ve Bergama Şube Başkanı Ahmet Vurucuoğlu'nun organizasyonunda ekipler, Romanların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'ndeki dar gelirli ailelere ulaştı. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de dağıtıma katıldı. Şenlendirici, doğup, büyüdüğü mahalle Atmaca'daki ailelere yardım kolisini Kızılay ekipleriyle birlikte ulaştırdı. Mahalleli ise Şenlendirici'ye yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Burası Roman kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bir bölge. Özellikle ihtiyaç sahibi insanlara Türk Kızılayı olarak günlük maişetlerini karşılayabilecekleri gıda kolileriyle destek vermeye çalıştık. Bugün bu mahallede doğup, büyüyen Hüsnü Şenlendirici beyefendi de bizlerle beraber. Çok sağ olsun. Kendisi de desteklerini esirgemedi. Hanelere hem selamlarımızı iletti hem de yapmış olduğumuz yardımda bizlere destek verdi" diye konuştu. Hüsnü Şenlendirici ise "Atmaca'da yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu günlük, gündelik yaşayan insanlar. Bugün kazandığını yarın harcayan insanlar. Bu zor zamanlarda Kızılay'ın verdiği destek göz ardı edilemez. Bu çok önemli bir destek. Zor durumda olan ailelere önceden tespit edip, asıl gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum bu destekler için. Binlerce çalışan gönüllü insan Kızılay için emek veren Kızılay'a yardım eden insanlara buradan çok teşekkür ediyorum" dedi.Kızılay Bergama Şube Başkanı Ahmet Vurucuoğlu da İzmir Şubesi ve Hüsnü Şenlendirici'ye teşekkür etti. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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