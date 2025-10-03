Haberler

Hüsnü Çoban öldü mü, Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

Hüsnü Çoban öldü mü, Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin yıllardır ekranda olan dizisi Arka Sokaklar, son bölümlerinde heyecanı doruğa çıkaran bir sahneyle gündeme geldi. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban, beklenmedik bir saldırının hedefi oldu ve bu gelişme izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sosyal medyada ise kısa sürede büyük bir hareketlilik yaşandı. Pek çok izleyici "Hüsnü Çoban ölüyor mu?" sorusunu tartışmaya açtı. Karakterin akıbeti merak konusu haline gelirken, diziye dair paylaşımlar gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, Hüsnü Çoban öldü mü, Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

ÖZGÜR OZAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin son bölümlerinde tansiyon yükseldi. Önceki bölümlerde geri dönen Ali karakteri, Hüsnü Çoban'a silah doğrultarak ateş etti. Birden fazla kurşunla vurulan Hüsnü yere yığıldı ve bu sahne izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Diziden yansıyan bilgilere göre Hüsnü Çoban hayatını kaybetmedi, ancak ağır yaralı durumda. Sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Bu gelişme, Arka Sokaklar'ın dramatik yönünü bir kez daha öne çıkarırken izleyiciler, karakterin yaşayıp yaşamayacağını merakla bekliyor.

Hüsnü Çoban öldü mü, Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?

Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu da gündeme taşındı. Ancak şu ana kadar ne oyuncudan ne de yapım ekibinden resmi bir açıklama geldi. Kanal D cephesinden de herhangi bir veda mesajı paylaşılmadı. Bu durum, karakterin dizide kalmaya devam edeceğine dair güçlü bir ihtimal doğuruyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Hüsnü, ağır yaralı olarak senaryoda varlığını sürdürecek ve izleyiciler ilerleyen bölümlerde bu hikâyenin detaylarını öğrenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
Ali Babacan'a açık açık sorduk: DEVA Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Ali Babacan'a açık açık sorduk: Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.