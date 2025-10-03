Sosyal medyada ise kısa sürede büyük bir hareketlilik yaşandı. Pek çok izleyici "Hüsnü Çoban ölüyor mu?" sorusunu tartışmaya açtı. Karakterin akıbeti merak konusu haline gelirken, diziye dair paylaşımlar gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, Hüsnü Çoban öldü mü, Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

ÖZGÜR OZAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin son bölümlerinde tansiyon yükseldi. Önceki bölümlerde geri dönen Ali karakteri, Hüsnü Çoban'a silah doğrultarak ateş etti. Birden fazla kurşunla vurulan Hüsnü yere yığıldı ve bu sahne izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı. Diziden yansıyan bilgilere göre Hüsnü Çoban hayatını kaybetmedi, ancak ağır yaralı durumda. Sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Bu gelişme, Arka Sokaklar'ın dramatik yönünü bir kez daha öne çıkarırken izleyiciler, karakterin yaşayıp yaşamayacağını merakla bekliyor.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?

Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu da gündeme taşındı. Ancak şu ana kadar ne oyuncudan ne de yapım ekibinden resmi bir açıklama geldi. Kanal D cephesinden de herhangi bir veda mesajı paylaşılmadı. Bu durum, karakterin dizide kalmaya devam edeceğine dair güçlü bir ihtimal doğuruyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Hüsnü, ağır yaralı olarak senaryoda varlığını sürdürecek ve izleyiciler ilerleyen bölümlerde bu hikâyenin detaylarını öğrenecek.