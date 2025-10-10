Arka Sokaklar'ın uzun soluklu serüveninde Hüsnü Çoban karakteri defalarca ölümle yüzleşmişti. Her defasında mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran Hüsnü, dizinin 20. sezonunda ise hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu ani gelişme, hem dizinin gidişatını hem de karakterin geleceğini tamamen değiştirebilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hüsnü Çoban öldü mü, Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

AYRILIK SÖYLENTİLERİNİ ALEVLENDİREN PAYLAŞIM

Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlar, dizinin takipçileri arasında kafa karışıklığı yarattı. Oyuncunun siyah-beyaz filtresiyle yayınladığı fotoğraf, birçok izleyici tarafından "veda havası" olarak yorumlandı. Bu gönderi, karakterin diziden ayrılacağına dair söylentileri daha da güçlendirdi.

HÜSNÜ ÇOBAN ALİ'NİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YARALANDI

Arka Sokaklar'ın son bölümünde izleyicileri sarsan sahneler ekranlara geldi. Sevilen karakter Hüsnü Çoban, Ali'nin silahından çıkan kurşunla vuruldu. Uzun yıllar önce öldüğü düşünülen Ali'nin aniden ortaya çıkması ve Hüsnü'ye silah doğrultarak ateş etmesi, dizide adeta bir dönüm noktası yarattı.

YOĞUN BAKIMDA ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Vurulmasının ardından apar topar hastaneye kaldırılan Hüsnü Başkomiser, kritik bir operasyon geçirdi. Doktorlar tüm çabalarına rağmen kurşunlardan birini çıkaramadı. Bu durum, karakterin yaşayıp yaşamayacağına dair büyük bir merak ve endişe yarattı. İzleyiciler şimdi, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban'ın akıbetinin ne olacağını heyecanla bekliyor.