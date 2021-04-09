Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "saldırının, artan düşmanlığa karşı verilen meşru bir cevap olduğunu" belirtti.

Saldırıyı Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirdiklerini aktaran Seri, Abha Havalimanı'nda hassas bir mevkiyi hedef aldıklarını ifade etti.

Koalisyon güçleri İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalının haberine göre de, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlediği ifade edildi.

Koalisyon güçleri, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın da imha edildiğini duyurmuştu.

Husilerin uzun süredir İHA'larla hedef aldığı Uluslararası Abha Havalimanı, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt ve Abha kentlerine eşit uzaklıkta (yaklaşık 20 kilometre) yer alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz