Hüseyin Sözlü'nün Şeyma Subaşı Hakkındaki Sosyal Medya Paylaşımıyla İlgili Subaşı'nın Avukatından...

Yerel seçimleri ikinci sırada tamamlayan MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü'nün Şeyma Subaşı hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine Subaşı'nın avukatı Emre Emek yazılı açıklama yaptı.

Emre Emek açıklamasında şunları dedi;

"Dava adamlığı konusunda siyasi görüş gözetmeksizin herkesin örnek alabileceği bir adam olan Alparslan Türkeş'in kurucusu olduğu MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 31 Mart Yerel Seçimlerinde yaşadığı kayıp üzerine, dava adamlığı tartışması adı altında, sebepsiz yere müvekkilim Şeyma Şubaşı'na hakaret etmesini bizlerde şaşkınlık ve üzüntü ile karşıladık. Önemle ve özellikle belirtmek isteriz ki, ilgili kişinin bu hareketi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısıdır. İlkeleri arasında 'Ahlakçılık' olan bir siyasi partinin, tüm ahlak, etik ve hukuk kurallarına aykırı olarak kadına karşı şiddeti siyasi görüşüne alet edip, bir kadına, bir anneye açıkça ve alenen hakaret eden bu şahıs hakkında gereken işlemleri yapacağına inancımız tamdır.

Müvekkilim ve eski eşi Sayın Acun Ilıcalı, uzun yıllar süren mutlu beraberliklerini birbirlerine karşı saygıları çerçevesinde son derece medeni şekilde sonlandırmış ve hayatlarına devam etmiştirler. Özel hayatına saygı gösterilmesini istemek bir erkeğin olduğu kadar bir kadının da en doğal ve insani hakkıdır. Açıklanan bu nedenlerle müvekkilimin özel hayatına saygısızlık, kişilik haklarını ihlal ve şahsına hakaret eden ilgili şahıs hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı bildiririz." - İstanbul

Kaynak: DHA