Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında biyografisi!
Gündeme gelen isimlerin başında Hüseyin Avni Aksoy geliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Hüseyin Avni Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hüseyin Avni Aksoy'un hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Siyasetçi Hüseyin Avni Aksoy'un hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Hüseyin Avni Aksoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?
Hüseyin Avni Aksoy (d. 1956, Safranbolu, Karabük), Türk siyasetçi.
Hüseyin Avni Aksoy doğum tarihi : 1956
Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında : 64 yaşında
Hüseyin Avni Aksoy mesleği ne : Siyasetçi, 27. dönem Milletvekili
Hüseyin Avni Aksoy nereli : Karabük
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yapmıştır. 2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçilmiş 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yapmıştır. TBMM 27. Dönemde Karabük Milletvekilidir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.