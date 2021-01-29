Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında biyografisi!

Gündeme gelen isimlerin başında Hüseyin Avni Aksoy geliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Hüseyin Avni Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hüseyin Avni Aksoy'un hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.