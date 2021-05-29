Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı devam ediyor. Bugün Meclis Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun yarın da Ahmet Özal'ı ziyaret edeceği ancak bu ziyaretin basına açıklanmayacağı öğrenildi.