Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı devam ediyor. Bugün Meclis Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun yarın da Ahmet Özal'ı ziyaret edeceği ancak bu ziyaretin basına açıklanmayacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açılış programına katılan CHP lideri, Meclis Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Şişli'deki evini de ziyaret etti.
"SİYASET DÜNYAMIZIN DUAYENLERİNDEN BİRİSİDİR"
Cindoruk'u ziyaretiyle ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cindoruk, bizim siyaset dünyamızın duayenlerimizden biridir. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla kendisinin görüşlerini alma ihtiyacı hissettim. Oturduk, konuştuk, görüşlerini aldım. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
AHMET ÖZAL'I DA ZİYARET EDECEK
Günboyu'nun özel haberine göre CHP liderinin bir sonraki ziyareti Eski Başbakan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'a olacak. CHP liderinin Ahmet Özal'a yönelik ziyaretiyle ilgili basına bilgi verilmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ve Ahmet Özal arasında gerçekleşecek görüşmenin yarın saat 13.00 sularında olacağı belirtildi.