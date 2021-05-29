Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak

Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak
Haberler.com - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı devam ediyor. Bugün Meclis Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun yarın da Ahmet Özal'ı ziyaret edeceği ancak bu ziyaretin basına açıklanmayacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açılış programına katılan CHP lideri, Meclis Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Şişli'deki evini de ziyaret etti.

"SİYASET DÜNYAMIZIN DUAYENLERİNDEN BİRİSİDİR"

Cindoruk'u ziyaretiyle ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cindoruk, bizim siyaset dünyamızın duayenlerimizden biridir. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla kendisinin görüşlerini alma ihtiyacı hissettim. Oturduk, konuştuk, görüşlerini aldım. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

AHMET ÖZAL'I DA ZİYARET EDECEK

Günboyu'nun özel haberine göre CHP liderinin bir sonraki ziyareti Eski Başbakan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'a olacak. CHP liderinin Ahmet Özal'a yönelik ziyaretiyle ilgili basına bilgi verilmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ve Ahmet Özal arasında gerçekleşecek görüşmenin yarın saat 13.00 sularında olacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, kendisini Sedat Peker üzerinden eleştiren Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı
Kılıçdaroğlu, kendisini Sedat Peker üzerinden eleştiren Bakan Soylu'ya 10 kuruşluk dava açtı
Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday
Muhalefetin anketçisi, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çok konuşulan sözlerini yorumladı: Yüzde 99 aday

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 21:36:23. #1.14#

title