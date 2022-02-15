Hurşit Yenigün kimdir? Müzisyen Hurşit Yenigün kaç yaşında, nereli?

Hurşit Yenigün kimdir sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müzisyen Hurşit Yenigün kaç yaşında, nereli?

HURŞİT YENİGÜN KİMDİR?

Hurşit Yenigün, 1951 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk müzisyendir. Hurşit Yenigün, müzisyen bir aileden gelmektedir. Babası Türk Sanat Müziği korolarının kurulmasına emeği geçmiş olan bestekâr Hayri Yenigün'dür.

İlkokul döneminde mandolin ile müziğe başlayan Hurşit Yenigün, daha sonra gitarın popüler olmasıyla birlikte gitar çalmaya başladı. Orta okul yıllarında grup kurarak müziğini profesyonel bir hale getirdi ve gece kulüpleri, çayhane gibi yerlerde çalıştı. "Şanar ve Onlar" adlı orkestrada çaldı. Ankara Devlet Konservatuvarı 'nda bir sene şan eğitimi gören ve daha sonra şancı olmadığını anlayarak bırakan Yenigün, Dün Bugün Yarın orkestrası ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da o dönemin en iyi gece kulüplerinde çalışmaya başladı. 75'li yıllarda Türk Pop müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan Şat yapım prodüksiyon firmasında aranjörlük ve müzisyen organizasyonları yaptı. O dönemde birkaç sanatçı dışında hemen hemen hepsiyle çalıştı. Sezen Aksu, Esmeray, Yeliz, Yeşim, İlhan İrem, Nilüfer, Melike Demirağ, Nil Burak bu isimlerden bazıları.

Firma kapandıktan sonra Sezen Aksu ile birlikte Kaybolan Yıllar ile Türkiye'de ilk defa yapılan double albüm Serçe 'yi yaptı. Daha sonra çalışmalarına tek başına devam eden Yenigün, kendi projesi Pop Alaturka 'yı hayata geçirdi. O yıllara kadar radyoda ciddi bir şekilde söylenen fasıllar, alkışlı ve eğlenceli söylenmeye başladı. Daha sonra da eğlenceli albümlere yöneldi. 1981 yılında kendi plak şirketini kurarak Gırgıriye serisine başladı. O yıllarda ünlenen Kibariye 'den etkilenerek Gırgıriye ismini bulan Yenigün, Türker İnanoğlu 'nun çektiği Gırgıriye ve serisinin özel olarak jenerik müziklerini hazırladı. Hurşit Yenigün, yıllardır sürdürdüğü kişisel çalışmaları yanı sıra bir dönemin en popüler isimlerini bir araya getirdiği Eski Dostlar grubuyla bir ilke imza atmış oldu.

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