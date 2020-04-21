Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?
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Sağlık, Güncel

Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?

Eski çağlardan bu yana tüketilen hurma, amber, mejdul ve medine gibi türleri olan lezzetli meyvedir. Genellikle Orta Doğu'da yetişen hurma lezzetli olduğu kadar da besleyicidir. Pek, Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?

21.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:09
Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?

Tüm hurma çeşitleri, protein, doymamış yağ asitleri, lif ve protein bakımından zengindir. 15 farklı mineral içeren hurma, B1, B2, A ve C vitaminleri içerir. DNA yenileme etkisi olan hurma birçok sağlık sorunu için de şifadır. İşte, Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir gibi merak edilen soruların yanıtları!

HURMANIN FAYDALARI

Yüksek lif içerir: Hurma yüksek oranda lif içerir. 100 gram hurma, bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar. Hurma, lif içeriği sayesinde hazmı kolaylaştırır.

Antioksidan deposudur: Hurma, antioksidan deposudur. Antioksidanlar, vücudu zararlı maddelerden temizleyerek birçok hastalığa karşı direnç oluşturur. Hurmanın diğer meyvelerden farklı olarak, bekledikçe antioksidan oranı artar.

Beyin sağlığı: Hurma, beyin sağlığını koruyucu etki gösterir. Beta-karoten içeren hurma, bu bileşen sayesinde hafıza kaybını önlemeye yardım eder.

Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir?

Şeker seviyesini dengeler: Hurmanın karbonhidrat seviyesi yüksek olmasına rağmen glisemik indeksi düşüktür. Suyla beraber tüketildiğinde şeker seviyesini dengeleyici etki gösterir.

Göz sağlığı: Düzenli hurma tüketimi göz sağlığını koruyucu etki gösterir. A vitaminine ihtiyaç duyan gözler, hurmadan bu takviye alabilirler.

Cilt sağlığı: Besleyici özellikleri ve antioksidan seviyesi ile cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayan hurma, cilt yüzeyindeki tahrişleri giderir.

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmayı sadece Ramazan'da değil diğer aylarda da tüketerek hurmanın sağlıklı etkilerinden faydalanılabilir.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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